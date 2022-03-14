KOREA PACK & ICPI WEEK將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心舉行！

KOREA PACK和同期舉辦的、韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)舉行，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.。此外，展會還打造了一個高級線上平臺KOREA PACK & ICPI WEEK，用於推展積極的業務交流。參展廠商和買家可隨時註冊該平臺（全年開放）。

KOREA PACK和同期舉辦的、韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)舉行，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.。此外，展會還打造了一個高級線上平臺KOREA PACK & ICPI WEEK，用於推展積極的業務交流。參展廠商和買家可隨時註冊該平臺（全年開放）。

韓國高陽--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業展覽會KOREA PACK & ICPI WEEK（國際化妝品和製藥業周）將於6月14日至17日在韓國國際展覽中心(KINTEX)以混合活動的形式舉辦，主辦單位為Kyungyon Exhibition Corp.。

KOREA PACK 2022將涵蓋包裝機械、包裝材料和容器、包裝印刷機械、包裝檢驗設備、包裝加工機械和設備、包裝設計、服務、食品加工機械以及物流系統和設備等主要產品類別。KOREA PACK以其獨一無二的產品和服務廣度，以及國際化程度無與倫比的參展廠商和參觀者而著稱。

國際化妝品和製藥業周(ICPI WEEK)由六大同期舉辦的展會組成：第12屆材料處理和物流展(KOREA MAT)、第17屆化妝品、製藥、生物製程和技術展(COPHEX)、國際化學加工和精細及特種化學品展(KOREA CHEM)、第12屆韓國製藥和生物製藥展(KOREA PHARM & BIO)、第16屆實驗室、分析設備與生物技術展(KOREA LAB)，以及化妝品原料和技術展(CI KOREA)。透過這些同時舉行的活動，參觀者可以瞭解從產品開發、研發到生產、包裝、物流和經銷的整個流程。

KOREA PACK & ICPI WEEK是韓國規模首屈一指的包裝、化妝品和製藥業B2B展會，共有1,500家參展企業，3,500個攤位，8萬平方公尺展覽面積（預計）。參展廠商報名截止日期為2022年3月18日。參觀者現在可免費註冊。

KOREA PACK & ICPI WEEK的全球O2O商務平臺正式上線

KOREA PACK & ICPI WEEK的高級線上平臺將用於推展積極的業務交流。為應對仍在持續的新冠疫情，主辦單位將支援以非面對面的方式媒合供應商和消費者，以實現業務的持續推展。該平臺旨在展示參展廠商的產品和技術，安排線上商務會議，並透過線上研討會和各種會議帶來有關最新趨勢的資訊。

該線上平臺將利用人工智慧技術，在值得推薦的買家和參展廠商之間建立連結，幫助他們找到理想的合作夥伴並實現業務往來。參展廠商和買家可隨時透過線上平臺註冊（全年開放）。

線下展頁面：https://www.koreapack.org/eng/main.asp

線上展頁面：online.pack-icpi.com

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