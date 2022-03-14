KOREA PACK & ICPI WEEK将于6月14日至17日在韩国国际展览中心举行！

KOREA PACK和同期举办的、韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)举行，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.。此外，展会还搭建了一个高级线上平台KOREA PACK & ICPI WEEK，用于开展积极的业务交流。参展商和买家可随时注册该平台（全年开放）。

KOREA PACK和同期举办的、韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)举行，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.。此外，展会还搭建了一个高级线上平台KOREA PACK & ICPI WEEK，用于开展积极的业务交流。参展商和买家可随时注册该平台（全年开放）。

韩国高阳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业展览会KOREA PACK & ICPI WEEK（国际化妆品和制药行业周）将于6月14日至17日在韩国国际展览中心(KINTEX)以混合活动的形式举办，主办方为Kyungyon Exhibition Corp.。

KOREA PACK 2022将涵盖包装机械、包装材料和容器、包装印刷机械、包装检验设备、包装加工机械和设备、包装设计、服务、食品加工机械以及物流系统和设备等主要产品类别。KOREA PACK以其独一无二的产品和服务广度，以及国际化程度无与伦比的参展商和参观者而著称。

国际化妆品和制药行业周(ICPI WEEK)由六大同期举办的展会组成：第12届材料处理和物流展(KOREA MAT)、第17届化妆品、制药、生物工艺和技术展(COPHEX)、国际化学加工和精细及特种化学品展(KOREA CHEM)、第12届韩国制药和生物制药展(KOREA PHARM & BIO)、第16届实验室、分析设备与生物技术展(KOREA LAB)，以及化妆品原料和技术展(CI KOREA)。通过这些同时举行的活动，参观者可以了解从产品开发、研发到生产、包装、物流和分销的整个流程。

KOREA PACK & ICPI WEEK是韩国规模首屈一指的包装、化妆品和制药业B2B展会，共有1,500家参展企业，3,500个展位，8万平米展览面积（预计）。参展商报名截止日期为2022年3月18日。参观者现在可免费注册。

KOREA PACK & ICPI WEEK的全球O2O商务平台正式上线

KOREA PACK & ICPI WEEK的高级在线平台将用于开展积极的业务交流。为应对仍在持续的新冠疫情，主办方将支持以非面对面的方式对接供应商和消费者，以实现业务的持续开展。该平台旨在展示参展商的产品和技术，安排在线商务会议，并通过在线研讨会和各种会议带来有关最新趋势的信息。

该在线平台将利用人工智能技术，在值得推荐的买家和参展商之前牵线搭桥，帮助他们找到理想的合作伙伴并实现业务往来。参展商和买家可随时通过在线平台注册（全年开放）。

线下展页面：https://www.koreapack.org/eng/main.asp

线上展页面：online.pack-icpi.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。