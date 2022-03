Rejoignez KOREA PACK & ICPI WEEK 2022 du 14 au 17 juin au KINTEX en Corée !

KOREA PACK et l'événement concomitant ICPI WEEK (Semaine internationale des secteurs cosmétique et pharmaceutique), la plus grande exposition relative à l’emballage ainsi qu’aux secteurs cosmétique et pharmaceutique en Corée du Sud, se tiendront au KINTEX du 14 au 17 juin, organisés par Kyungyon Exhibition Corp. De plus, une plate-forme en ligne de premier ordre du salon KOREA PACK et de l’ICPI WEEK sera mise en place pour des interactions commerciales actives. Les exposants et les acheteurs peuvent rejoindre la plate-forme en ligne à tout moment pendant 365 jours.

GOYANG, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Le salon KOREA PACK et l’ICPI WEEK (Semaine internationale des secteurs cosmétique et pharmaceutique), qui constituent la plus grande exposition relative à l’emballage ainsi qu’aux secteurs cosmétique et pharmaceutique en Corée du Sud, auront lieu au complexe KINTEX, du 14 au 17 juin, et seront organisés sous forme d’événements hybrides par Kyungyon Exhibition Corp.

Le salon KOREA PACK 2022 concernera des catégories majeures de produits de type machines d’emballage, contenants et matériaux d’emballage, machines d’impression d’emballage, équipements d’inspection d’emballage, machines et équipements de traitement d’emballage, conception d’emballage, services, machines de traitement alimentaire, systèmes et équipements logistiques. Le salon KOREA PACK se distingue par une exceptionnelle multitude de produits et services, ainsi que par le caractère international sans égal de ses exposants comme de ses visiteurs.

L’ICPI WEEK, Semaine internationale des secteurs cosmétique et pharmaceutique, regroupe 6 événements concomitants en Corée du Sud : la 12e édition du Salon des équipements de logistique et manutention (KOREA MAT), la 17e édition du Salon des équipements et machines destinés à l’industrie cosmétique et pharmaceutique (COPHEX), le Salon professionnel des techniques de transformation et des équipements pour usines chimiques (KOREA CHEM), la 12e édition du Salon international de l’industrie pharmaceutique et bio-pharmaceutique (KOREA PHARM & BIO), la 16e édition du Salon sur les laboratoires, équipements d’analyse et biotechnologies (KOREA LAB), ainsi que le Salon sur les ingrédients et technologies cosmétiques CI KOREA. Au travers de ces événements, les visiteurs pourront découvrir tous les aspects du développement, de la R&D, de la production, de l’emballage, de la logistique et de la distribution des produits.

Réunissant 1 500 entreprises et 3 500 espaces sur 80 000 mètres carrés (selon le programme), le salon KOREA PACK et l’ICPI WEEK constituent la plus grande exposition B2B relative à l’emballage ainsi qu’aux secteurs cosmétique et pharmaceutique en Corée du Sud. Pour les exposants, la date limite d’inscription est le 18 mars 2022. Désormais, il est possible de s’inscrire en tant que visiteur pour une entrée gratuite.

Lancement de la plate-forme mondiale de commerce O2O du salon KOREA PACK et de l’ICPI WEEK

Une plate-forme en ligne de premier ordre du salon KOREA PACK et de l’ICPI WEEK sera mise en place pour des interactions commerciales actives. Anticipant la persistance de la COVID-19, l’organisateur soutiendra les fournisseurs et consommateurs à distance, pour la continuité des activités commerciales. Cette plate-forme permettra d’exposer les produits et technologies des exposants, d’organiser des rencontres commerciales en ligne, ainsi que de fournir des informations sur les dernières tendances via des séminaires et conférences en ligne.

Sur cette plate-forme en ligne, une IA mettra en relation les acheteurs et les exposants recommandables, afin qu’ils puissent trouver le partenaire idéal, et que leurs entreprises puissent interagir. Cette plate-forme en ligne peut être rejointe à tout moment (pendant 365 jours) en tant qu’exposant ou acheteur.

Page de l’événement hors connexion : https://www.koreapack.org/eng/main.asp

Page de l’événement en ligne : online.pack-icpi.com

