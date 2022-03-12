摩納哥侯國將於2023年成為新的世界有聲讀物之都

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--創新組織「有聲讀物世界獎」學院(Audiobook Worlds Awards Academy, A.W.A.A.®)與國際獅子會摩納哥分會(Lions Club International Monaco)合作，將於2023年夏末在摩納哥侯國舉行首屆「A.W.A.A.之夜」頒獎典禮。A.W.A.A.訂於3月22日在2020年杜拜世博會摩納哥館舉行該組織的正式對外發佈活動。屆時在記者會（將在YouTube的A.W.A.A.頻道直播）上，A.W.A.A.的資助者之一、公司董事長Massimiliano Biasiol先生將介紹A.W.A.A.的使命和理念，以及為何在這個特殊時期，A.W.A.A.必將成為宣傳有聲讀物行業、推動相關技術進步的世界領導組織。Biasiol先生同時是一位以筆名發表作品的成功小說家，他認為「有聲讀物世界獎」的首屆頒獎典禮將「令人眼界大開、耳目一新並充滿娛樂性，其獨特性是世界上其他頒獎典禮所無法比擬的」。同時，A.W.A.A.團隊正在加緊與世界各地的出版商、作家、組織和慈善機構合作，共同推進「宣傳有聲讀物行業及促進行業繁榮發展」這一共同目標。「我們非常樂觀地認為，在全體合作夥伴的共同努力下，打造獨特的模式來協助該行業在用戶間獲得更快、更持久的認可，必將推動A.W.A.A.完成其使命。正如A.W.A.A.主席Salvatore de Guido先生所言：『我們所設想的世界是有聲讀物成為主要的文化和娛樂領域，並能夠形成全新的聽眾群體，以促進全球可負擔的教育和文化的普及』。運用這種方法，#Awaa將能夠全面而高效地執行其使命。」

在杜拜舉辦的活動介紹

「A.W.A.A.之夜」旨在成為摩納哥知名的年度「集會」活動，A.W.A.A.創辦人與當地主管部門合作，志在將摩納哥打造為新的世界有聲讀物之都。

關於A.W.A.A.

有聲讀物世界獎學院(A.W.A.A.)是2021年在美國成立的非營利公司。該學院旨在喚醒公眾意識並增加對有聲讀物的使用，以促進更優質、更全面的教育。作為一家非營利公司，該學院的資金來自於補助款、捐款、贊助和籌款活動。學院總部位於邁阿密，在歐洲的首個分支機搆是MIH，未來將很快在全球設立更多分支機搆。

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