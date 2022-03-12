摩纳哥公国将于2023年成为新的世界有声读物之都

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--创新组织“有声读物世界奖”学院(Audiobook Worlds Awards Academy, A.W.A.A.®)与国际狮子会摩纳哥分会(Lions Club International Monaco)合作，将于2023年夏末在摩纳哥公国举行首届“A.W.A.A.之夜”暨颁奖典礼。A.W.A.A.定于3月22日在2020年迪拜世博会摩纳哥馆举行该组织的正式对外发布活动。届时在新闻发布会（将在YouTube的A.W.A.A.频道直播）上，A.W.A.A.的资助者之一、公司董事长Massimiliano Biasiol先生将介绍A.W.A.A.的使命和理念，以及为何在这个特殊时期，A.W.A.A.必将成为宣传有声读物行业、推动相关技术进步的世界领先组织。Biasiol先生同时是一位以笔名发表作品的成功的小说家，他认为“有声读物世界奖”的首届颁奖典礼将“ 令人眼界大开、耳目一新并充满娱乐性，其独特性是世界上其他颁奖典礼所无法比拟的。”同时，A.W.A.A.团队正在加紧与世界各地的出版商、作家、组织和慈善机构开展合作，共同推进“宣传有声读物行业及促进行业繁荣发展”这一共同目标。“ 我们非常乐观地认为，在全体合作伙伴的共同努力下，通过打造独特的模式来帮助该行业获得用户更快、更持久的认可，必将推动A.W.A.A.实现其使命。正如A.W.A.A.主席Salvatore de Guido先生所言：‘我们所设想的世界是，有声读物成为一个领先的文化和娱乐领域，并能够形成全新的听众群体，以促进全球范围内可负担的教育和文化的普及’。通过这种方法，#Awaa将能够全面而高效地实现其使命”。

在迪拜举办的活动介绍

“A.W.A.A.之夜”旨在成为摩纳哥知名的年度“集会”活动，A.W.A.A.创始人与当地主管部门合作，志在将摩纳哥打造成为新的世界有声读物之都。

关于A.W.A.A.

有声读物世界奖学院(A.W.A.A.)是一家非营利公司，于2021年在美国成立。该学院旨在唤醒公众意识，增加有声读物的听众数量，以实现更优质、更全面的教育。作为一家非营利公司，该学院由赠款、捐款、赞助和筹款活动为其提供资金。学院总部位于迈阿密，在欧洲的首个分支机构是MIH，未来将很快在全球设立更多分支机构。

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