A.W.A.A. ® (Audiobook World Awards Academy) is bound to become the world leader organisation in building awareness on the audiobook industry and its technological improvements. We envision a world where audiobooks are a leading cultural and entertainment sector and where new listening communities are formed to promote affordable education and culture worldwide. A.W.A.A. , 'where hearing is feeling'. https://awa.academy/ #Awaa

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De innovatieve Audiobook Worlds Awards Academy (AWAA®), in samenwerking met de Lions Club International Monaco, zal tegen het einde in het Vorstendom Monaco de allereerste editie van de ceremonie van de Awards Night vieren van zomer 2023. De officiële lancering van de AWAA staat gepland op 22 maart op EXPO DUBAI 2020 in het Monaco Pavillon. Tijdens de persconferentie (live streaming op het A.W.A.A.-kanaal van YouTube) heeft dhr. Massimiliano Biasiol - een van de A.W.A.A. financiers en voorzitter van het bedrijf - zal A.W.A.A.'s missie en concept introduceren, en waarom, in deze specifieke periode, A.W.A.A. zal ongetwijfeld de wereldleider worden in het creëren van bewustzijn over de audioboeksector en haar technologische verbeteringen. Biasiol, die ook een succesvol romanschrijver is onder een pseudoniem, denkt dat de eerste editie van deze World Awards een " onverwachte, verrassende en zeer vermakelijke ceremonie zal zijn, ongezien in een andere prijsuitreiking waar dan ook." Ondertussen werkt het A.W.A.A.-team snel samen met uitgevers, schrijvers, organisaties en liefdadigheidsinstellingen over de hele wereld, om samen te werken met het gemeenschappelijke doel om bewustzijn op te bouwen en te streven naar uitmuntendheid in de audioboeksector. “ We zijn vrij optimistisch dat alle inspanningen van de partners A.W.A.A. om zijn missie te volbrengen door een uniek model in kaart te brengen dat deze sector zal helpen een snellere en duurzamere acceptatie onder gebruikers te krijgen. Zoals de president van onze AWAA, de heer Salvatore de Guido, zegt: "We stellen ons een wereld voor waarin audioboeken een toonaangevende culturele en entertainmentsector zijn en waar nieuwe luistergemeenschappen worden gevormd om wereldwijd betaalbaar onderwijs en cultuur te promoten" . Door deze aanpak te gebruiken, zal #Awaa haar missie volledig en efficiënt uit te voeren”.

