Pherecydes Pharma et BIOASTER s’unissent dans le traitement des bactériémies

Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME) (Paris:ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, et BIOASTER, le premier Institut d’Innovation Technologique en Microbiologie, annoncent aujourd’hui la mise en place d’une collaboration de recherche pour traiter avec des phages les bactériémies (infections du sang) causées par les bactéries S. aureus, E. Coli et Pseudomonas aeruginosa.

Les bactériémies, définies comme la présence de bactéries pathogènes dans le sang circulant, représentent la deuxième cause d’infection bactérienne au monde avec environ 1,5 millions de décès associés à cette pathologie par an1. Aux Etats-Unis seuls, le CDC2 estime que jusqu’à 1,7 millions de personnes développent une bactériémie chaque année. S. aureus est l’agent pathogène le plus couramment identifié, à la fois en milieu hospitalier et en ville. Les évaluations de la mortalité ajustées par l'âge montrent que la mortalité due aux bactériémies à S. aureus est plus élevée que celle du SIDA, de la tuberculose ou des hépatites virales, et comparable aux taux de mortalité par cancer du sein ou de la prostate. E. Coli et Pseudomonas aeruginosa représentent également des causes majeures des bactériémies résistantes aux traitements antibiotiques.

Dans le cadre de cette collaboration, Pherecydes Pharma s’appuiera sur l’excellence de BIOASTER en développement de modèles précliniques pertinents pour ces infections afin de tester l’efficacité des phages propriétaires sélectionnés par Pherecydes Pharma sur ces pathologies.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer ce nouveau programme de recherche qui s’inscrit dans un partenariat plus large que nous développons avec BIOASTER, institut dont l’excellence est mondialement reconnue. En effet, les bactériémies représentent de nouvelles applications majeures pour le développement de nos phages anti-S. aureus, Pseudomonas aeruginosa et E. Coli. Les démonstrations in-vivo que nous attendons grâce à cette collaboration peuvent nous ouvrir à terme de nouveaux marchés au potentiel commercial très significatif. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie mise en place par la Société qui vise à élargir les champs d’applications des actifs existants. »

A propos de l’IRT BIOASTER

BIOASTER - créé en 2012 - par l’Institut Pasteur et le pôle de compétitivité santé Lyonbiopôle, à l’initiative du gouvernement français, est un IRT, Institut de Recherche Technologique, spécialisé en microbiologie et en infectiologie.

L’Institut s’emploie à développer un modèle technologique unique et innovant pour répondre aux derniers défis de la microbiologie et des maladies infectieuses.

BIOASTER conçoit, développe et utilise des innovations technologiques transformantes pour répondre aux besoins des industries. À travers des projets collaboratifs publics / privés, il contribue à accélérer le développement de solutions médicales et nutritionnelles à forte valeur ajoutée au service de la santé humaine et animale.

4 domaines d’application (Antimicrobien, Vaccins, Microbiote, Diagnostic)

Laboratoires BSL 2 & 3 (Lyon & Paris)

100 + collaboratrices/teurs , dont 80% d’experts scientifiques, 17 citoyennetés différentes

250+ contrats de recherche avec 93 partenaires privés & 54 partenaires publics

www.bioaster.org

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

1 Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis; The Lancet, le 19 janvier 2022

2 CDC : Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention)