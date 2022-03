ZEDRA renforce sa présence aux États-Unis avec l’acquisition d’Axelia Partners, spécialiste dans l’expansion d’entreprises aux États-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ZEDRA, leader dans les services et expansion aux entreprises, l’administration de fonds de placement ainsi que la planification patrimoniale et successorale annonce aujourd’hui l’acquisition d’Axelia Partners aux États-Unis.

Axelia Partners est détenu par Alexandra et Philippe Suhas depuis 2013, avec un siège à Boston (Massachusetts) ainsi que des bureaux à New York. La société facilite l’expansion aux États-Unis d’entreprises et d’entrepreneurs à prédominance européenne en fournissant tous les services administratifs et comptables nécessaires pour fonctionner de manière conforme sur le sol américain. Ces services comprennent le recrutement, les RH et les opérations, ainsi que la comptabilité, le contrôle financier, la fiscalité et la gestion de la paye.

Cette acquisition renforce la présence géographique de ZEDRA sur le territoire américain et consolide son panel de services aux entreprises pour les accompagner dans leur expansion à l’international, notamment aux États-Unis, marché central pour ZEDRA.

L’annonce fait suite à l’acquisition de Fitzgerald & Law en 2020, entreprise basée à Londres et fournissant une gamme complète de services en matière de fiscalité, de RH et de reporting financier à des sociétés américaines, à croissance rapide principalement basées sur la côte Ouest. L’expertise et les ressources d’Axelia Partners permettent d’ores et déjà à ZEDRA de soutenir davantage toute entreprise souhaitant étendre ses opérations à l’étranger et nécessitant un accompagnement administratif pour chaque phase de son expansion, et ce à l’échelle mondiale.

Ivo Hemelraad, Directeur général de ZEDRA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Axelia Partners au sein de ZEDRA. Les États-Unis représentent un marché clé pour nous, suite à l’acquisition de Fitzgerald & Law en 2020, où nous avons débuté à étendre nos services aux entreprises de la côte Ouest américaine souhaitant s’implanter en Europe. À présent, et avec Axelia Partners, nous avons une équipe expérimentée et solide aux États-Unis qui aide elle les entreprises Européennes, majoritairement actives dans les nouvelles technologies, à s’installer aux Etats-Unis. Axelia Partners s’inscrit naturellement dans notre stratégie de croissance ambitieuse et se fond parfaitement à notre culture d’entreprise. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’Alexandra et Philippe et de les accueillir, eux et leurs clients ambitieux. »

Alexandra Suhas, fondatrice d’ Axelia Partners, a déclaré : « Il s’agit d’une étape importante pour Axelia Partners dans le renforcement de notre position de leader du secteur. Le portefeuille de services aux entreprises existant chez ZEDRA à travers le monde, apportera de l’ampleur, des ressources et une expertise supplémentaire à nos opérations déjà en forte croissance. L’approche d’entreprise de ZEDRA est très similaire à la nôtre. Il s’agit donc d’un rapprochement naturel et d’un pas en avant logique dans nos plans de développement. Nos clients auront désormais accès à une gamme étendue de services pour soutenir leurs ambitions à l’international, tout en continuant à traiter avec les mêmes équipes offrant une qualité de service identique, au sein d’une culture d’entreprise similaire. »

A la suite de cette acquisition ZEDRA accueille 35 nouveaux collaborateurs au sein de ses équipes américaines actuellement basées à Miami, San Francisco et New York.

La semaine dernière, ZEDRA a annoncé un investissement stratégique minoritaire* de la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), l’un des plus importants investisseurs institutionnels du Canada. Cet investissement est réalisé en partenariat avec le management de ZEDRA, dirigée par le président exécutif Bart Deconinck et le PDG Ivo Hemelraad, ainsi que l’investisseur majoritaire existant de la société, Corsair, qui reste l’actionnaire majoritaire.

*Sujet à l’approbation réglementaire

À propos de ZEDRA

ZEDRA est une société active dans la planification patrimoniale et successorale, les services aux entreprises et particuliers ainsi que l’administration de fonds de placement. Notre gamme complète de services est conçue pour pérenniser et protéger les actifs de nos clients privés, institutionnels et corporates. Notre esprit entrepreneurial accompagne nos clients dans leur activités de croissance et d’expansion et ce, quelle que soit la complexité de leurs enjeux.

Nous prenons soin de comprendre au mieux nos clients afin d’anticiper leurs besoins en constante évolution. Cette approche leur permet de se concentrer non seulement sur leurs activités commerciales principales, mais aussi sur les intérêts et enjeux plus larges de leurs patrimoine privé ou entreprises.

Notre présence globale permet de fournir à nos clients des solutions complètes et personnalisées tout en répondant aux exigences réglementaires locales et internationales les plus strictes.

ZEDRA a hérité d’une vaste expertise à la suite de son acquisition en 2016 des activités de fiducie d’une banque renommée. Cette base solide, alliée à notre esprit novateur, nous a permis de nous développer rapidement sur un marché compétitif et de constituer une équipe de 680 experts répartis dans 16 pays en Asie, Océanie, Amérique et Europe.

www.zedra.com

À propos d’Axelia Partners

Axelia Partners a pour mission de faciliter l’expansion des entreprises et des entrepreneurs européens aux États-Unis. Nous les soutenons tout au long de leur projet, en leur fournissant un guichet unique pour accéder aux ressources nécessaires pour fonctionner de manière efficace et conforme aux États-Unis. Nos services comprennent la mise en place des opérations, le soutien administratif comme l’administration, la comptabilité, la fiscalité, le paralegal et la gestion de la paye, ainsi que des services de conseil comme le recrutement et les RH.

En activité depuis plus de 30 ans, Axelia Partners a accumulé une solide expertise commerciale transatlantique. Avec son approche personnalisée pour fournir des solutions complètes et des services de conseil, Axelia Partners est devenu le partenaire de référence de centaines d’entreprises à chaque étape de leur projet aux États-Unis.

Avec des bureaux à Boston et à New York ainsi qu’une présence à Miami, Axelia Partners s’appuie sur l’expérience et les compétences en interne de 35 professionnels, consultants, comptables, experts-comptables, juristes et professionnels des RH.

Pour en savoir plus : www.axeliapartners.com