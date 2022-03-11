合成資料平臺供應商Mindtech宣布與Appen建立策略合作夥伴關係並融資370萬美元

英格蘭雪菲爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為人工智慧視覺系統建立合成訓練資料的世界領先平臺開發商Mindtech Global宣布，該公司已經獲得由人工智慧生命週期資料的全球領導者Appen主導的一輪策略投資。

這是繼2021年7月325萬美元融資之後的又一輪投資，將用於支援公司的快速發展。Appen和現有的Mindtech投資人參與了此次投資。

除投資外，Appen和Mindtech還建立了商業合作關係，向市場提供一系列真實影像和合成影像以及相關資料和中繼資料注解服務。Appen在標注真實世界資料方面的領導地位與Mindtech用於建立和管理合成資料的端對端平臺相結合，將加速開發更準確的人工智慧系統。

Mindtech的Chameleon平臺與Appen現有的資料和注解服務高度互補。Chameleon的「無程式碼」平臺旨在建立並自動注解合成資料，以訓練人與人和人與世界的人工智慧應用程式。使用Chameleon比獲得和注釋「真實世界」資料快50多倍。

Appen執行長Mark Brayan表示：「合成資料是訓練人工智慧模型的寶貴資源。與真實世界的資料相結合時，可以實現出色的結果。我們很高興與Mindtech合作，因為他們的自動化端對端合成資料平臺為我們的客戶產生正確的合成資料，比競爭對手的解決方案更快。」

Mindtech執行長Steve Harris表示：「我們很高興與Appen達成策略合作——這將使更多的客戶能夠在可擴充的合成資料上快速訓練他們的人工智慧系統，同時可補充Appen在真實世界收集、管理和注解資料的現有產品。透過合作，我們將進一步加快人工智慧系統的發展，從而充份理解人類如何與彼此和周圍的世界互動。」

編者按

關於Mindtech Global www.mindtech.global

Mindtech Global是用於訓練人工智慧視覺系統的全球一流端對端合成(synthetic)資料建立平臺的開發者。公司的Chameleon平臺是人工智慧視覺系統訓練方式的一次飛躍，能幫助電腦理解和預測在零售、智慧家庭、醫療和智慧城市等應用中的人類互動。

Mindtech總部位於英國，業務遍及美國和遠東地區，由Mercia、Deeptech Labs、In-Q-Tel和Appen等投資人提供資金支持。

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關於Appen www.appen.com

Appen是人工智慧生命週期資料的全球領導者。憑藉超過25年的資料獲得、資料注釋和人工模型評估經驗，我們支援各組織推出世界上極具創新力的人工智慧系統。我們的專長包括遍布全球170個國家7萬多個地點的100多萬講235種語言的熟練約聘人員，以及業界最先進的人工智慧輔助資料注解平臺。我們的產品和服務增強了科技、汽車、金融服務、零售、醫療保健和政府領域的領導者推出世界級人工智慧產品的信心。Appen成立於1996年，在全球均有客戶和辦事處。

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