Mindtech, fournisseur d'une plateforme de données synthétiques, annonce un partenariat stratégique avec Appen et lève 3,7 millions de dollars

Mindtech’s Chameleon platform: 3D simulation of a lost child in a busy parking lot, creating synthetic data to train a visual AI system. (Photo: Business Wire)

SHEFFIELD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Mindtech Global, le développeur de la première plateforme mondiale de création de données synthétiques pour l'apprentissage des systèmes de vision basés sur l'IA, a annoncé un tour d'investissement stratégique conduit par Appen, le leader mondial des données de cycle de vie IA.

Ce nouveau tour d'investissement, qui inclut la participation d'investisseurs d'Appen et de Mindtech existants, suit un tour de financement à hauteur de 3,25 millions de dollars mené en juillet 2021, et servira à soutenir la croissance rapide de la société.

En plus de cet investissement, Appen et Mindtech ont conclu un partenariat commercial dans le but de commercialiser un large éventail de services d'annotation d'images réelles et synthétiques et de données et métadonnées associées. Le leadership d'Appen dans l'étiquetage de données réelles associé à la plateforme de bout en bout de Mindtech pour la création et la gestion de données synthétiques va accélérer le développement de systèmes d'IA plus précis.

Chameleon, la plateforme de Mindtech, est très complémentaire avec les services d'annotation et de données existants d'Appen. Chameleon est une plateforme « no code » conçue pour la création et l'annotation automatisée de données synthétiques pour l'entraînement d'applications d'IA human-to-human et human-to-world. Utiliser Chameleon est plus de 50 fois plus rapide que capturer et annoter des données réelles.

D'après Mark Brayan, PDG d'Appen : « les données synthétiques constituent une ressource inestimable pour l'entraînement des modèles d'IA, et lorsqu'on les associe à des données réelles, on peut obtenir d'excellents résultats. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Mindtech car leur plateforme de données synthétiques automatisée de bout en bout produit les données synthétiques dont nos clients ont besoin, plus rapidement que les solutions concurrentes. »

Selon Steve Harris, PDG de Mindtech : « nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec Appen : il va permettre à davantage de clients d'entraîner rapidement leurs systèmes d'IA sur des données synthétiques adaptables tout en complétant les produits existants d'Appen pour la capture, la gestion et l'annotation de données réelles. Par une étroite collaboration, nous allons encore accélérer le développement des systèmes d'IA afin qu'ils comprennent mieux la façon dont les humains interagissent les uns avec les autres comme avec le monde qui les entoure. »

Notes à l'intention des rédacteurs

Mindtech Global www.mindtech.global

Mindtech Global est le développeur de la première plateforme mondiale de création de bout en bout de données synthétiques pour l'apprentissage des systèmes de vision basés sur l'IA. Chameleon, la plateforme de l'entreprise, change radicalement la façon dont les systèmes de vision basés sur l'IA sont entraînés et aide les ordinateurs à comprendre et à prédire les interactions humaines dans de multiples applications allant de la vente au détail à la maison intelligente, en passant par les soins de santé et la ville intelligente.

Financée par des investisseurs tels que Mercia, Deeptech Labs, In-Q-Tel et Appen, Mindtech est basée au Royaume-Uni et possède des bureaux aux États-Unis et en Extrême-Orient.

À propos d'Appen www.appen.com

Appen est le leader mondial dans le secteur des données destinées à l'intelligence artificielle. Appen cumule plus de 25 années d'expérience dans la capture et l'annotation de données, ainsi que dans l'évaluation de modèles par des humains. Nous permettons aux entreprises de lancer les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants au monde. Appen dispose de l'expertise plus d'1 million de sous-traitants qualifiés à l'échelle internationale dans plus de 235 langues, et une présence à plus de 70 000 emplacements géographiques dans 170 pays, ainsi que de la plateforme d'annotation de données assistée par IA la plus avancée de l'industrie. Nos produits et services confèrent aux entreprises leaders du secteur de la technologie, de l'automobile, des services financiers, du commerce de détail et des soins de santé ainsi qu'aux gouvernements du monde entier la confiance nécessaire au lancement de produits IA de premier plan. Fondée en 1996, Appen sert des clients à l'international grâce à ses bureaux dans le monde entier.

