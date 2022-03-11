Exscientia联合牛津大学启动“Xcellomics”计划，加快早期学术研究，将最新生物学成果转化为未来的药物发现

英格兰牛津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Exscientia (Nasdaq: EXAI)和牛津大学标靶研发院(Oxford TDI)今天宣布创建Xcellomics项目——一个旨在从全球学术界获取细胞功能检测方案的项目，以开发新的筛选方法，确定面向未满足医疗需求的靶标和候选疗法。

这两家位于牛津的机构创建了Xcellomics项目，目的是加快主要在学术实验室内进行的早期药物发现研究，并有可能利用这些输出，更快地将疗法带给病人。该项目利用牛津大学标靶研发院在开发强大的、疾病相关的、预测性筛选检测方法方面的专长和Exscientia基于人工智能的个性化药物设计能力，为申请者提供探索、识别和快速推进新型药物靶标的资源。

2019年诺贝尔医学奖得主、牛津大学纳菲尔德医学院标靶研发院主任、英国医学科学院院士、英国皇家学会院士Peter Ratcliffe爵士表示：“学术研究已经并将继续在医学的发展和进步中发挥关键作用，此次的伙伴关系就是一个杰出的案例，说明工业界和学术界可以共同弥合药物开发周期中的传统缺口。尽管遗传学、基因组学、细胞和化学生物学在改善靶点发现方面取得了诸多进展，但我们认为，在现有检测可转化为对患者有意义的疗法方面，我们只是触及了皮毛 。”

Xcellomics科学委员会评估和选择所提交的检测方案，并将在标靶研发院先进的细胞筛选设施内使用一系列基于Exscientia技术平台的表型输出和功能基因组输出进行开发、生产和验证。Xcellomics委员会提供监督，该委员会由Exscientia和标靶研发院的成员组成，委员会主席由Exscientia创始人兼首席执行官Andrew Hopkins博士担任。

Exscientia专有的人工智能驱动平台将用来推进成功的项目，目的是为潜在的新药计划快速确定潜在的靶标。该项目每六个月轮换一次重点关注的治疗领域，最初以肿瘤学和免疫肿瘤学为重点，但基础学科类研究可滚动提交。研究人员和Xcellomics项目组将共享数据和知识产权。

Exscientia投资组合管理总监Denise Barrault表示：“Exscientia的根源于学术界，我们仍然致力于支持和推动世界各地这类机构的创新研究。我们相信，我们与牛津大学标靶研发院的合作将有助于发掘新的科学知识，并有可能将最有前途的想法转化为未来的新药并加以推广。”

格林尼治标准时间3月23日（周三）下午1:00举行一场新闻活动。如需了解有关该活动的更多信息，可访问网站：https://www.xcellomics.com/launch-event

关于Exscientia

Exscientia是一家人工智能驱动的制药公司，致力于以迅速而有效的方式发现、设计和开发尽可能优质的药物。Exscientia开发了首个功能性精准肿瘤学平台，在前瞻性介入临床研究中成功指导治疗选择和改善患者预后，同时将人工智能设计的小分子药物推向临床。我们的产品线彰显了我们将科学概念快速转化为精确设计的候选治疗药物的能力，目前已有超过25个项目正在推进。通过更快地设计更好的药物，我们相信至优科学理念能迅速成为患者的至优药物。

Exscientia在牛津、维也纳、邓迪、波士顿、迈阿密、英国剑桥和大阪设有办事处。欲了解更多信息，请访问我们的网站https://www.exscientia.ai，或者在Twitter上关注@exscientiaAI。

关于牛津大学标靶研发院

在有望改变疾病的致病途径上，靶点发现有助于关键性地确定药物靶点、分子或分子间的相互作用。该研究中心旨在将遗传学、基因组学、细胞和化学生物学的最新进展联系起来，以改进药物靶标的发现。更加聚焦完善和验证靶标将在传统“开放式”生物医学研究的学术过程和制药业对清晰准确靶标的需求之间搭建一座更好的桥梁，以加快药物开发。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的某些前瞻性陈述，包括涉及Exscientia对Xcellomics项目的活动和潜在收益的期望值的陈述。诸如“预期”、“认为”、“期望”、“打算”、“预计”、“预料”和“将来”等词语或类似的表达形式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在预测未来结果和条件方面存在固有的不确定性，而且不能保证上述Xcellomics计划将成功地识别或开发新的检测方法。该项目的成功取决于众多因素，其中很多因素是Exscientia无法控制的，包括但不限于学术研究人员对Xcellomics项目的兴趣以及他们与我们合作的意愿。无论是由于新信息的出现或未来事件或任何其他原因，Exscientia不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，法律可能要求的情况除外。

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