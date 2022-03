Dixa omandab 43 miljoni dollariga kliendikogemuse tarkvara ja automatiseerimise pioneerid Miuros ja Solvemate, et pakkuda kõrgväärtuslikku kliendikogemust suurel skaalal

KOPENHAAGEN, Taani--(BUSINESS WIRE)--Taani klienditoe innovaator Dixa teatas täna analüütika valdkonna sektori liidri Miurosi ja automatiseerimise pioneeri Solvemate'i ülevõtmisest. Topelt ülevõtmine, mille väärtuseks hinnatakse 43 miljonit dollarit, on ajendatud teenindusmeeskondade vajadusest ühenduda klientidega targalt, empaatiliselt ja õige informatsiooniga, ning see tugevdab Dixa pika-ajalist visiooni luua uus kogemusel ja andmetel rajaneva vestluspõhise klienditeeninduse standard, mis annab brändidele tööriistakasti, mida neil on vaja, et kasutada andmeid uuel skaalal automatiseerimise, mõõtmise ja analüüsimise jaoks.

Kliendile suunatud ja digitaalse fookusega brändid kasutavad Dixat, et teenindada kliente üle mitmete kanalite, puutepunktide ja kogemuste ühelt ekraanilt, sealhulgas sotsiaalmeedia-, vestlus-, kõne- ja sõnumirakendused. See võimaldab silmapaistvat kogemust nii klientide kui agentide jaoks. Kanalitevahelise prioritiseerimise funktsioonide, võimsa ruutimisvõimekuse ja paindliku integratsiooniga aitab Dixa brändidel üle maailma pakkuda väärtuspõhist kliendikogemust suurel skaalal ja seda kõike ühelt ainsalt platvormilt.

Solvemate lisab platvormile võimsa iseteeninduse kihi, mis tagab, et brändid saavad luua AI toel valutu kliendikogemuse, mis annab koheseid, isiklikke ja usaldusväärseid vastuseid läbi mis tahes kliendile suunatud kanali, või suunab päringud õige agendini. Selle lisandumine tähendab, et kasutajad saavad käia algusest lõpuni kliendikogemusega ümber nutikamal, automatiseeritumal ja vestluslikumal moel, samal aja parandades ka agendi kogemust läbi sujuvama ülemineku botilt agendile.

Miuros loodi, et aidata brändidel muuta tarbijaandmed kasutuskõlblikuks teabeks läbi AI käitatud analüütika, kvaliteedikontrolli ja automatiseerimise. Selle lisamine Dixa platvormile lubab teenindusjuhtidel kasutada ära selle tehnoloogia potentsiaali ja saada parem, põhjalikum arusaamine teenindusfunktsioonist. Toetudes Dixa andmerikkale alusele, saavad teenindusjuhid teha kindlamaid, andmetel tuginevaid otsuseid, näiteks täheldades ja lähtudes trendidest agendi tootlikkuses ja meelsuses.

"Et luua väärtuspõhiseid kogemusi, vajavad brändid täiemahulist platvormi, mis kasutab andmeid, AI-d ja masinõpet, et anda klientidele, tugiagentidele ja sisemeeskondadele õigeid teadmisi õigel ajal," ütles Dixa tegevjuht ja kaasasutaja Mads Fosselius. "Toetudes meie andmerikkale alusele ja olemasolevale teadmiste baasile, Eleviole, lubab Miurosi ja Solvemate’i lisandumine kasutada teenindusjuhtidel ära uuel skaalal andmeid automatiseerimise, mõõtmise ja tähelepanekute jaoks ühel ainsal platvormil, mis loob täiesti uue standardi andmepõhises klienditeeninduses."

Dixa poolne ülevõtmine annab vormi muljetavaldavale teenusepakkumisele, mis hõlmab ka uut, kohandatud sõnumivahetustoodet, mis pakub rikkalikku sõnumivahetust üle veebi, mobiili ja rakenduste. Dixa Messenger käivitatakse märtsis 2022 ja see liitub Dixa platvormi enda telefoniside, meili ja sotsiaalse sõnumivahetuse toega.

"Dixa Messenger on võimas uus tugiteenus teie brändile, ja võimaldab kliente armastavatel meeskondadel luua võrratuid kogemusi kõikjal, kus teie kliendid on," ütles Dixa tootehalduse eest vastutav asepresident Rob Krassowski. "Solvemate ja Miuros võimaldavad meil võtta automatiseerimise ja iseteeninduse osas andmepõhisem lähenemine, lisaks anda ka teenindusagentidele vahendid, mida neil on vaja, et luua veenev kogemus klientidele ja reaalne äriväärtus nende brändidele."

Solvemate’i tegevjuht ja kaasasutaja Erik Pfannmöller lisas: "Võimsast vestlus-AI-st käitatud Solvemate lubab luua brändidel äärmiselt isikustatud vestlusroboti vestlusi suurel skaalal, juhtides kliente vastusteni, kui nad neid vajavad. Vähendades lihtsate, korduvate päringute arvu, mida agendid käsitlevad, saavad teenindusmeeskonnad koondada oma ekspertiisi sinna, kus see on kõige olulisem: inimlikku taipu nõudvate keerukamate juhtumite lahendamisele. Klientidele kiiremaid lahendusi andes ja agentidelt müra ära võttes, jagame me Dixa ambitsiooni teenindada multikogemuslikku maailma ja pakkuda võrreldamatut klienditeenindust."

Miurosi tegevjuht ja kaasasutaja Benoit Gagnon ütles: "Dixa on ainus platvorm, mis suudab muuta traditsioonilise klienditeenindusorganisatsiooni väärtuspõhiseks meeskonnaks, ülendades nii agendi kui kliendi kogemust. Meil on rõõm ühineda nendega nii põneval ajajärgul. Miuros loodi, et anda klienditeeninduse andmetele elu, luua kasutuskõlblikke sissevaateid tegevuse voolujoonestamiseks, aga ka andmaks tervele firmale võime luua esmaklassiline klienditeenindus. Miurosi analüütikavõimekuse lisamisega saavad teenindusjuhid nüüd optimeerida oma tegevusi läbi AI ja omandada kasutuskõlblikke sissevaateid ilma, et nad peaks lappima kokku mitmeid eraldiseisvaid lahendusi."

Solvemate’i, mille ülemaailmne kliendibaas hõlmab üle 100 brändi, nagu On, JustPark, Sport24, Holidu ja CreditPlus, asutasid 2015. aastal kaasasutajad Erik Pfannmöller, Jürgen Vogel ja Christian Blomberg. Miurosi, mille ülemaailmne kliendibaas hõlmab üle 100 keskmise suurusega brändi, nende seas Deezer, Wise, About You, Freenow ja Swapfiets, asutasid 2016. aastal kaasasutajad Benoit Gagnon, dr Ricardo De Aldama ja Daniele Alfarone. Solvemate ja Miuros jätkavad oma praeguste klientide teenindamist igal platvormil, lisaks olemasolevate integratsioonide laiendamisele Dixaga.

Dixa on seni kaasanud 155 miljonit dollarit rahastust, toetajate seas on Notion Capital, Project A Ventures, SEED Capital ja hiljuti ka General Atlantic. Ettevõttel on kontorid Kopenhaagenis, Londonis, Berliinis, Pariisis, Chicagos, Tallinnas, Kiievis, Tel Avivis ja Melbourne’is.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.