Dexcom G7通過CE認證——新一代血糖連續監測系統將徹底變革糖尿病管理

蘇格蘭愛丁堡和聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--糖尿病患者即時連續血糖監測領域的全球領導者DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM)今天宣布，其Dexcom G7連續血糖監測(CGM)系統已獲得CE認證(Conformité Européenne)，適用於歐洲兩歲及以上的糖尿病患者，包括孕婦。

Dexcom G7以更好的方式幫助使用者有效控制糖尿病，使他們每天都能更自信地管理病情。其小巧的一體式穿戴裝置具有比市場上任何其他CGM更快的預熱時間*，可自動向相容的智慧設備‡或接收器傳送即時血糖讀數，無需指尖採血†。Dexcom G7還提供了一套可自訂的警示功能，可在高血糖或低血糖時發出警告，並幫助用戶保持更長的血糖平穩時間§,2。此外，產業領先的遠端監控和報告功能使用戶能夠隨時隨地與親人和護理團隊保持聯絡。||

Dexcom董事長、總裁兼執行長Kevin Sayer表示：「今天對我們公司和歐洲的糖尿病患者來說是一個令人難以置信的里程碑。這個全新平臺提供了一個功能異常強大、使用便捷的連續血糖監測系統，可在單一螢幕上為使用者提供有洞察力的血糖資料，幫助他們減少用於管理糖尿病的時間，從而有更多時間做他們喜歡的事。Dexcom G7繼承了G6所有深受歡迎的功能，並使之更加完善。」

Dexcom G7新功能： 與Verily合作開發，體積減小60%、小巧 ¶ 的一體式的穿戴裝置

的一體式的穿戴裝置 30分鐘的感測器預熱時間，在市面所有CGM中首屈一指 *

12小時的寬限期，用於更換已用完的感測器，各次測量間的過渡更為平滑。

重新設計和簡化的行動應用程式，可與Dexcom Clarity整合 #,**

改進的警示設定，功能更貼心

重新設計的選擇性接收器，體積更小，顯示器更醒目，更易閱讀

直接連接Apple Watch（相關軟體預計未來發布）。 Dexcom G7繼承Dexcom G6的功能： 無需指尖採血 † 、掃描或校正

、掃描或校正 即時血糖讀數自動傳送至相容的顯示裝置 ‡

2歲及以上的兒童可佩戴在上臂和腹部，2至17歲的兒童可佩戴在臀部上部。

與世界第一大聯網CGM生態系統整合

遠端監測，使用戶能夠與多達10名關注者分享血糖資料 ||

Dexcom經過驗證的準確性和性能4

此外，Dexcom正在與胰島素幫浦合作夥伴密切合作，以便儘快將Dexcom G7整合到當前和未來的自動胰島素輸送系統中。

英格蘭國家醫療服務系統(NHS)糖尿病國家專業顧問、樸茨茅斯醫院NHS信託基金(Portsmouth Hospitals NHS Trust)內分泌顧問、官佐勳章獲得者Partha S. Kar教授表示：「在過去20年裡，Dexcom一直是推動即時CGM技術的領導者和先鋒之一。Dexcom G7具有更強的功能，使用更為簡單便捷，有望使患者和醫療機構更容易管理糖尿病，這一點特別重要。我們觀察到，越來越多的證據表明CGM能為更多糖尿病患者帶來益處。」

Dexcom預計將在未來幾周內在歐洲啟動Dexcom G7的發布活動。該公司還計畫在2022年推出升級版CGM演算法，使CGM感測器的性能更上一層樓。

敬請造訪 Dexcom.com，立即開始使用Dexcom G6，體驗CGM的益處。如需瞭解Dexcom G7以及關於該設備何時在歐洲上市的更多資訊，請造訪Dexcom.com/G7。

Dexcom向美國食品藥物管理局提交了一份全面的510(k)上市前通知，以便在2021年第四季根據iCGM特殊管制要求對Dexcom G7 CGM系統進行法規審查††。

關於DexCom, Inc.

Dexcom, Inc.透過創新的連續血糖監測(CGM)系統幫助人們控制糖尿病。該公司總部設在加州聖地牙哥，營運遍布整個歐洲，已發展成為糖尿病護理技術領域的領導者。透過傾聽使用者、護理人員以及醫療結構的需求，Dexcom簡化並改善了世界各地的糖尿病管理。如需瞭解有關Dexcom CGM 的更多資訊，請造訪www.dexcom.com。

有關前瞻性陳述的警示性陳述

本新聞稿包含關於Dexcom或其管理階層對未來的意圖、信念、期望和策略的非純歷史事實的前瞻性陳述，包括關於G7在歐洲的發布時間、更新其CGM演算法和對糖尿病管理的影響的陳述。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述和對產生不同效果的原因的陳述都是在本新聞稿發布之日做出的，並根據Dexcom目前可獲得的資訊，這些陳述受到各種風險和不確定性的影響，包括與我們的開發、準備和未來可能向美國FDA提交G7的510（k）申請有關的風險和不確定性，以及對該申請進行法規審查的潛在時機或結果，實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期有重大差異。關於可能導致實際結果與Dexcom當前預期有重大差異的風險和不確定性，在Dexcom於2021年10月28日提交給美國證券交易委員會的、截至2021年9月30日的10-Q表季報中有更詳細的描述。除非法律要求，否則Dexcom不承擔在本報告日期後更新任何此類前瞻性陳述或使這些前瞻性陳述符合實際結果的義務。

*Dexcom G7可以在30分鐘內完成預熱，其他品牌的CGM需要1小時或更長時間。

†如果您的血糖警示和來自Dexcom G7的讀數與症狀或預期不一致，請使用血糖儀幫助進行糖尿病治療決策。

‡要查看相容的智慧設備清單，請造訪dexcom.com/compatibility

§使用上一代Dexcom CGM系統獲得的結果。

||需要單獨的Dexcom Follow應用程式和網路連線。資料共享需要網路連線。用戶在做出治療決定之前，應始終確認Dexcom G7應用程式或接收器上的讀數。

¶與上一代Dexcom CGM系統相比。

#醫療保健機構可透過clarity.dexcom.com/professional/registration註冊Dexcom Clarity。

**患者需要網路連線，透過相容的智慧設備將血糖資料傳送到Dexcom Clarity：dexcom.com/compatibility。只有當患者選擇透過Dexcom Clarity與醫療服務提供者分享血糖資料時，他們才能夠查看患者的血糖資料。

††正在等待510(k)許可——未在美國上市銷售。

1 Dexcom，資料存檔，2021年

2 Beck RW, et al.JAMA.2017;317(4):371-378.

3 Welsh JB, et al.Diabetes Technol Ther.2019;21(3):128-132.

4《Dexcom G7使用者指南》。

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