Dexcom G7通过CE认证——新一代血糖连续监测系统将彻底变革糖尿病管理

苏格兰爱丁堡和圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--糖尿病患者实时连续血糖监测领域的全球领导者DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM)今天宣布，其Dexcom G7连续血糖监测(CGM)系统已获得CE认证(Conformité Européenne)，适用于欧洲两岁及以上的糖尿病患者，包括孕妇。

Dexcom G7以更好的方式帮助用户更好地控制糖尿病，使他们每天都能更自信地管理病情。其小巧的一体式可穿戴设备具有比市场上任何其他CGM更快的预热时间*，可自动向兼容的智能设备‡或接收器发送实时血糖读数，无需指尖采血†。Dexcom G7还提供了一套可定制的警报功能，可在高血糖或低血糖时发出警告，并帮助用户保持更长的血糖平稳时间§,2。此外，行业领先的远程监控和报告功能使用户能够随时随地与亲人和护理团队保持联系。||

Dexcom董事长、总裁兼首席执行官Kevin Sayer表示：“今天对我们公司和欧洲的糖尿病患者来说是一个令人难以置信的里程碑。这个全新平台提供了一个功能异常强大、使用便捷的连续血糖监测系统，可在单个屏幕上为用户提供有洞察力的血糖数据，帮助他们减少用于管理糖尿病的时间，从而有更多时间做他们喜欢的事。Dexcom G7继承了G6所有深受欢迎的功能，并使之更加完善。”

Dexcom G7新功能： 与Verily合作开发，体积减小60%、小巧 ¶ 的一体式的可穿戴设备

的一体式的可穿戴设备 30分钟的传感器预热时间，在市面所有CGM中首屈一指 *

12小时的宽限期，用于更换已用完的传感器，各次测量间的过渡更为平滑。

重新设计和简化的移动应用，可与Dexcom Clarity集成 #,**

改进的警报设置，功能更贴心

重新设计的可选接收器，体积更小，显示器更醒目，更易阅读

直连接Apple Watch（相关软件预计未来发布）。 Dexcom G7继承Dexcom G6的功能： 无需指尖采血 † 、扫描或校准

、扫描或校准 实时血糖读数自动发送至兼容的显示设备 ‡

2岁及以上的儿童可佩戴在上臂和腹部，2至17岁的儿童可佩戴在臀部上部。

与世界第一大联网CGM生态系统集成

远程监测，使用户能够与多达10名关注者分享血糖数据 ||

Dexcom经过验证的准确性和性能4

此外，Dexcom正在与胰岛素泵合作伙伴密切合作，以便尽快将Dexcom G7整合到当前和未来的自动胰岛素输送系统中。

英格兰国家医疗服务系统(NHS)糖尿病国家专业顾问、朴茨茅斯医院NHS信托基金(Portsmouth Hospitals NHS Trust)内分泌顾问、官佐勋章获得者Partha S. Kar教授表示：“在过去20年里，Dexcom一直是推进实时CGM技术的领导者和先锋之一。Dexcom G7具有更强的功能，使用更为简单便捷，有望使患者和医疗机构更容易管理糖尿病，这一点特别重要。我们观察到，越来越多的证据表明CGM能为更多糖尿病患者带来益处。”

Dexcom预计将在未来几周内在欧洲启动Dexcom G7的发布活动。该公司还计划在2022年推出升级版CGM算法，使CGM传感器的性能更上一层楼。

敬请访问 Dexcom.com，立即开始使用Dexcom G6，体验CGM的益处。如需了解Dexcom G7以及关于该设备何时在欧洲上市的更多信息，请访问Dexcom.com/G7。

Dexcom向美国食品药品管理局提交了一份全面的510(k)上市前通知，以便在2021年第四季度根据iCGM特殊管制要求对Dexcom G7 CGM系统进行监管审查††。

关于DexCom, Inc.

Dexcom, Inc.通过创新的连续血糖监测(CGM)系统帮助人们控制糖尿病。该公司总部设在加州圣地亚哥，运营遍布整个欧洲，已发展成为糖尿病护理技术领域的领导者。通过倾听用户、护理人员以及医疗结构的需求，Dexcom简化并改善了世界各地的糖尿病管理。如需了解有关Dexcom CGM 的更多信息，请访问www.dexcom.com。

有关前瞻性陈述的警示性陈述

本新闻稿包含关于Dexcom或其管理层对未来的意图、信念、期望和战略的非纯历史事实的前瞻性陈述，包括关于G7在欧洲的发布时间、更新其CGM算法和对糖尿病管理的影响的陈述。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述和对产生不同效果的原因的陈述都是在本新闻稿发布之日做出的，并基于Dexcom目前可获得的信息，这些陈述受到各种风险和不确定性的影响，包括与我们的开发、准备和未来可能向美国FDA提交G7的510（k）申请有关的风险和不确定性，以及对该申请进行监管审查的潜在时机或结果，实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期有重大差异。关于可能导致实际结果与Dexcom当前预期有重大差异的风险和不确定性，在Dexcom于2021年10月28日提交给美国证券交易委员会的、截至2021年9月30日的10-Q表季度报告中有更详细的描述。除非法律要求，否则Dexcom不承担在本报告日期后更新任何此类前瞻性陈述或使这些前瞻性陈述符合实际结果的义务。

*Dexcom G7可以在30分钟内完成预热，其他品牌的CGM需要1小时或更长时间。

†如果您的血糖警报和来自Dexcom G7的读数与症状或预期不一致，请使用血糖仪帮助进行糖尿病治疗决策。

‡要查看兼容的智能设备列表，请访问dexcom.com/compatibility

§使用上一代Dexcom CGM系统获得的结果。

||需要单独的Dexcom Follow应用和互联网连接。数据共享需要互联网连接。用户在做出治疗决定之前，应始终确认Dexcom G7应用程序或接收器上的读数。

¶与上一代Dexcom CGM系统相比。

#医疗保健机构可通过clarity.dexcom.com/professional/registration注册Dexcom Clarity。

**患者需要互联网连接，通过兼容的智能设备将血糖数据发送到Dexcom Clarity：dexcom.com/compatibility。只有当患者选择通过Dexcom Clarity与医疗服务提供者分享血糖数据时，他们才能够查看患者的血糖数据。

††正在等待510(k)许可——未在美国上市销售。

1 Dexcom，数据存档，2021年

2 Beck RW, et al.JAMA.2017;317(4):371-378.

3 Welsh JB, et al.Diabetes Technol Ther.2019;21(3):128-132.

4《Dexcom G7用户指南》。

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