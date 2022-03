Dexcom G7 reçoit le marquage CE - Système de surveillance continue du glucose de nouvelle génération pour révolutionner la gestion du diabète

Dexcom G7 offers users greater control of their diabetes, so that they can manage it more confidently each day. (Photo: Business Wire)

Dexcom G7 is indicated for use in pediatrics age two years and older. (Photo: Business Wire)

Dexcom G7 offers a redesigned and simplified mobile app with Dexcom Clarity integration. (Photo: Business Wire)

With Dexcom G7, real-time glucose readings are sent automatically to a compatible display device. (Photo: Business Wire)

EDINBURGH, Écosse & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Dexcom, Inc. (NASDAQ : DXCM), leader mondial de la surveillance continue de la glycémie en temps réel pour les personnes atteintes de diabète, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE (Conformité Européenne) pour le système de surveillance continue du glucose (Continuous Glucose Monitoring, CGM) Dexcom G7 pour les personnes atteintes de diabète en Europe âgées de deux ans et plus, y compris les femmes enceintes.

Dexcom G7 offre une meilleure façon d'aider les utilisateurs à mieux contrôler leur diabète, afin qu'ils puissent le gérer avec plus de confiance chaque jour. Son appareil portable tout-en-un discret se met en marche plus rapidement que tout autre système CGM sur le marché,* envoyant automatiquement des lectures du taux de glucose en temps réel à un appareil intelligent compatible‡ ou à un récepteur, sans avoir besoin de prélèvement aux doigts.† Dexcom G7 offre également une suite d'alertes personnalisables, qui peuvent avertir des niveaux de glucose élevés ou bas et aider les utilisateurs à passer plus de temps dans la fourchette normale.§,2 Les capacités de surveillance et de rapport à distance à la pointe de l'industrie permettent également aux utilisateurs de rester en contact avec leurs proches et avec les équipes soignantes à tout moment, n'importe où.||

« Aujourd'hui marque une étape incroyable pour notre entreprise et pour les personnes atteintes de diabète en Europe », a déclaré Kevin Sayer, président-directeur général de Dexcom. « Cette toute nouvelle plate-forme offre un système CGM incroyablement puissant et simple à utiliser, fournissant à nos utilisateurs des données de glucose pertinentes sur un seul écran, qui les aident à passer moins de temps à gérer le diabète et plus de temps à faire les choses qu'ils aiment. Le Dexcom G7 reprend tout ce que les gens aiment du G6 et le rend encore meilleur ».

Nouvelles fonctionnalités avec Dexcom G7 : 60 % plus petit, tout-en-un, discret ¶ portable, développé en partenariat avec Verily

portable, développé en partenariat avec Verily Préchauffage du capteur en 30 minutes, le plus rapide de tous les CGM sur le marché *

Délai de grâce de 12 heures pour remplacer les capteurs finis, pour une transition plus transparente entre les sessions

Application mobile repensée et simplifiée avec intégration Dexcom Clarity #,**

Paramètres d'alerte améliorés pour une plus grande discrétion

Récepteur en option repensé, plus petit, avec un affichage plus dynamique et plus facile à lire

Directement sur Apple Watch (future version logicielle prévue) Fonctionnalités Dexcom G6 incluses avec Dexcom G7 : Pas de prélèvement au doigt † , de numérisation ou d'étalonnage

, de numérisation ou d'étalonnage Lectures de la glycémie en temps réel, envoyées automatiquement à un appareil d'affichage compatible ‡

Indiqué pour être porté à l'arrière du bras et sur l'abdomen pour les enfants de 2 ans et plus, ou sur le haut des fesses pour les enfants de 2 à 17 ans

Intégration avec le plus grand écosystème CGM connecté au monde

Surveillance à distance, permettant aux utilisateurs de partager des données de glucose avec jusqu'à 10 personnes ||

Précision et performances éprouvées de Dexcom4

Dexcom travaille également en étroite collaboration avec ses partenaires de pompes à insuline, pour intégrer le plus rapidement possible le Dexcom G7 dans les systèmes d'administration automatisés d'insuline actuels et futurs.

« Au cours des 20 dernières années, Dexcom a été l'un des leaders et des pionniers dans l'avancement de la technologie CGM en temps réel », a déclaré le professeur Partha S. Kar, OBE, conseiller spécialisé national en matière de diabète au NHS England et endocrinologue consultant au Portsmouth Hospitals NHS Trust. « Avec des fonctionnalités améliorées et une simplicité accrue, Dexcom G7 facilitera, espérons-le, la gestion du diabète pour les patients et leurs prestataires de soins de santé, ce qui est particulièrement important, car nous voyons de plus en plus de preuves des avantages de la CGM dans des populations plus larges de personnes atteintes de diabète ».

Dexcom prévoit de procéder au lancement de Dexcom G7 en Europe dans les prochaines semaines. La société prévoit également d'introduire un algorithme CGM mis à jour en 2022, ce qui permettra de franchir une nouvelle étape dans les performances des capteurs CGM.

Visitez Dexcom.com et lancez-vous avec Dexcom G6 dès aujourd'hui, pour profiter dès maintenant des avantages de la CGM. Pour en savoir plus sur Dexcom G7 et pour savoir quand il sera disponible en Europe, rendez-vous sur Dexcom.com/G7.

Dexcom a soumis une notification préalable à la commercialisation 510(k) complète à la Food and Drug Administration des États-Unis, pour un examen réglementaire du système Dexcom G7 CGM conformément aux contrôles spéciaux iCGM au quatrième trimestre 2021.††

À propos de Dexcom, Inc.

Dexcom, Inc. permet aux gens de maîtriser leur diabète, grâce à des systèmes innovants de surveillance continue du glucose (CGM). Basée à San Diego, en Californie, et avec des opérations à travers l'Europe, Dexcom s'est imposée comme un leader de la technologie de soins du diabète. En étant à l’écoute des besoins des utilisateurs, des soignants et des prestataires, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète à travers le monde. Pour en savoir plus sur Dexcom CGM, rendez-vous sur www.dexcom.com.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui ne sont pas purement historiques concernant les intentions, les croyances, les attentes et les stratégies de Dexcom ou de sa direction pour l'avenir, y compris des déclarations concernant le calendrier du lancement du G7 en Europe, les mises à jour de son algorithme CGM et les impacts sur la gestion du diabète. Toutes les déclarations prospectives et les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué, sur la base des informations actuellement à la disposition de Dexcom, traitent d'événements futurs, sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris les risques et les incertitudes liées à notre développement, à la préparation et à la future soumission potentielle d'une demande 510(k) pour le G7 à la FDA américaine et le calendrier ou les résultats potentiels de l'examen réglementaire d'une telle demande, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles de Dexcom sont décrits plus en détail dans le rapport trimestriel de Dexcom sur formulaire 10-Q pour la période close le 30 septembre 2021, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 28 octobre. 2021. Sauf si la loi l'exige, Dexcom n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date du présent rapport ou de conformer ces déclarations prospectives aux résultats réels.

*Le Dexcom G7 peut terminer son préchauffage en 30 minutes, alors que d'autres marques de CGM nécessitent jusqu'à une heure ou plus.

†Si vos alertes et relevés de glucose du Dexcom G7 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre des décisions concernant le traitement du diabète.

‡Pour afficher une liste des appareils intelligents compatibles, visitez dexcom.com/compatibility

§Résultats obtenus avec un système Dexcom CGM de génération précédente.

||Application Dexcom Follow séparée et connexion Internet requises. Connexion Internet requise pour le partage de données. Les utilisateurs doivent toujours confirmer les lectures sur l'application ou le récepteur Dexcom G7 avant de prendre des décisions de traitement.

¶Comparé à un système Dexcom CGM de génération précédente.

#. Les prestataires de soins de santé peuvent s'inscrire à Dexcom Clarity sur Clarity.dexcom.com/professional/registration.

**Une connexion Internet est nécessaire pour que les patients puissent envoyer leur données de glycémie à Dexcom Clarity via un appareil intelligent compatible : dexcom.com/compatibility. Les prestataires de soins de santé ne pourront voir les données de glycémie d'un patient que si celui-ci choisit de les partager avec eux via Dexcom Clarity.

††En attente d'autorisation 510(k) -- Non disponible à la vente aux États-Unis.

1 Dexcom, données internes, 2021

2 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378.

3 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132.

4 Dexcom G7 User Guide.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.