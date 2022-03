NAVYA signe un protocole d'accord avec le ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, a signé au Ministère français des Transports à Paris un accord avec le Ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite pour accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le Royaume d'Arabie Saoudite.

Les projets concernent le déploiement de navettes autonomes, électriques et partagées pour le transport de personnes, ainsi que le déploiement de tracteurs industriels logistiques pour le transport de biens dans les aéroports et les sites industriels.

Sous le haut patronage de Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des Transports, son Excellence l'ingénieur Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des Transports et des services logistiques, et Sophie Desormière, Présidente du directoire de NAVYA, étaient réunis à Paris pour la signature officielle de cet accord.

Cet accord vise à mettre en œuvre des projets pilotes, à valider des cas d'usage, à définir la réglementation et à renforcer les compétences locales afin de préparer et d'accélérer le déploiement à grande échelle de flottes de véhicules autonomes de niveau 4 sur l'ensemble de la péninsule arabique. Il permettra au Royaume d'Arabie Saoudite, qui est déjà un pionnier des smart cities, de devenir l'un des premiers marchés au monde à déployer d'importantes flottes de navettes sur son territoire.

Ces flottes de navettes partagées, sans émission, joueront un rôle essentiel dans la construction des villes du futur, en offrant une meilleure qualité d’air et une meilleure qualité de vie, conformément à la "Vision 2030" du Royaume d'Arabie Saoudite.

NAVYA détient déjà 75% du marché de la mobilité autonome dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), avec notamment 6 navettes en service au Royaume d'Arabie Saoudite, confirmant une position de leader mondial avec 200 navettes commercialisées dans le monde.

L'accord final, ainsi que le soutien apporté par le Royaume d'Arabie Saoudite, permettra à NAVYA d’accélérer ses travaux de recherche et développement et de développer de nouveaux cas d’usage pour le premier et le dernier kilomètre dans les centres-villes, les smart cities, les aéroports, les parcs à thème et les sites industriels.

Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des Transports, a déclaré : « NAVYA est un pionnier des navettes électriques autonomes sur route, apportant des services durables et de haute qualité aux personnes et aux collectivités du monde entier. La mobilité autonome commence à prendre de l'ampleur et va changer la donne dans les transports publics, avec plus de services, de confort et de sécurité pour les smart cities et les zones moins densément peuplées. Je suis particulièrement enthousiaste par la collaboration renforcée entre NAVYA et le ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite, et j'ai hâte de voir les projets concrets qui résulteront de cet accord. »

Dr. Mansour Alturki, Vice-Ministre de la planification et de l'information, a commenté : « La signature de ce protocole d'accord est un nouveau témoignage de la force de la collaboration franco-saoudienne dans le secteur du transport et de la logistique. Le ministère des transports et des services logistiques s'est engagé à favoriser l'adoption de nouvelles technologies de mobilité pour tous les modes de transport, dans le cadre de la stratégie nationale visant à devenir un secteur futuriste et un modèle de mobilité sans faille. Cette collaboration avec NAVYA permettra à des entreprises de premier plan d'aider l'Arabie Saoudite à mettre en place un cadre réglementaire approprié et opportun pour assurer l'adoption à grande échelle et le pilotage à court terme de transports autonomes et connectés dans tout le Royaume. Ceci sera essentiel pour stimuler les investissements du secteur saoudien du transport et de la logistique dans les nouvelles technologies, et améliorer la qualité de la mobilité dans les villes saoudiennes. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA a profité de la signature de l'accord pour déclarer : « Nous sommes impatients de démarrer une collaboration fructueuse avec le Royaume d'Arabie Saoudite pour accélérer le déploiement de nouvelles flottes de navettes pour le transport de personnes et de biens et contribuer ainsi à la construction d'un avenir partagé et autonome. Les transports écologiques et connectés font évoluer non seulement la mobilité mais aussi l’ensemble de la vie sociale. Cet accord nous rapprochera de la réalisation de notre vision de la mobilité du futur à grande échelle. »

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech