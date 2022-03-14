秘魯出口暨觀光推廣局：秘魯貿易代表團將在杜拜簽訂價值達3,000萬美元的合約

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--據秘魯出口暨觀光推廣局(PROMPERÚ)報導，為促進商業交流、建立策略性聯盟並幫助鞏固秘魯和中東市場之間的貿易關係，3月8日至9日，杜拜2022多產業貿易代表團活動(Dubai 2022 Multisectoral Trade Mission)在阿拉伯聯合大公國舉辦，標誌著秘魯貿易代表團正式恢復面對面業務交流。

該商業活動在2020年杜拜世博會的架構下舉辦，有44家中小企業參加，其中90%來自秘魯的不同地區。

參加商業圓桌會議的公司涵蓋出口業以及旅遊和商業投資領域。在國際採購商、旅遊業者和投資者方面，共有57家國際採購商參與，分別來自阿聯（20家）、臺灣（8家）、韓國（6家）、印度（13家）、俄羅斯（4家）和其他海灣國家（6家）。

參展的秘魯公司被劃分為「秘魯超級食物」(Super Foods Peru)、「秘魯羊駝」(Alpaca del Peru)和「秘魯咖啡」(Cafés del Peru)等產業品牌大類，將展示其最優秀的出口商品，以及豐富多樣的秘魯食材，尤其是現今在阿聯有相當高消費者需求的超級食物。

秘魯貿易代表團預期此次將達成400份商業合約，預估商業價值高達3,000萬美元。此外，代表團將展示秘魯堅實的經濟基礎和安全可信賴的目的地形象，大力推動秘魯全國旅遊業的發展，並促進商業投資。

除杜拜2022多產業貿易代表團活動外，秘魯代表團還參加了1月24日至27日舉辦的杜拜阿拉伯國際醫療器材展(Arab Health Dubai fair)和2月13日至17日舉辦的海灣食品展(Gulfood Fair)，後者為秘魯帶來2,300萬美元的潛在交易。參加這些貿易活動是秘魯政府提出的商業推廣策略的一部分，目的是到2024年為秘魯帶來超過7,000萬美元的商業、旅遊和企業投資。

過去五年間，秘魯對阿聯的出口額一直以每年8%的速度成長，去年的出口額更是超過8.13億美元。據樂觀估計，到2025年秘魯對阿聯市場的總出口額將達到13.46億美元。

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