秘鲁出口暨观光推广局：秘鲁贸易代表团将在迪拜签订价值达3,000万美元的合同

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--据秘鲁出口暨观光推广局(PROMPERÚ)报道，为促进商业交流、建立战略联盟并帮助巩固秘鲁和中东市场之间的贸易关系，3月8日至9日，迪拜2022多行业贸易代表团活动(Dubai 2022 Multisectoral Trade Mission)在阿联酋举办，标志着秘鲁贸易代表团正式回归面对面业务交流。

该商业活动在2020年迪拜世博会的框架下举办，有44家中小企业参加，其中90%来自秘鲁的不同地区。

参加商业圆桌会议的公司涵盖出口行业以及旅游和商业投资领域。在国际采购商、旅游运营商和投资者方面，共有57家国际采购商参会，分别来自阿联酋（20家）、中国台湾（8家）、韩国（6家）、印度（13家）、俄罗斯（4家）和其他海湾国家（6家）。

参展的秘鲁公司被划分为“秘鲁超级食物”(Super Foods Peru)、“秘鲁羊驼”(Alpaca del Peru)和“秘鲁咖啡”(Cafés del Peru)等行业品牌大类，将展示其最优秀的出口商品，以及丰富多样的秘鲁食材，尤其是现如今在阿联酋颇受消费者追捧的超级食物。

预计秘鲁贸易代表团此次将达成400份商业合约，预估商业价值高达3,000万美元。此外，代表团通过展示秘鲁坚实的经济基础和安全可信赖的目的地形象，还将极大推动秘鲁国内的旅游业发展，并促进商业投资。

除迪拜2022多行业贸易代表团活动外，秘鲁代表团还参加了1月24日至27日举办的迪拜阿拉伯国际医疗设备展(Arab Health Dubai fair)和2月13日至17日举办的海湾食品展(Gulfood Fair)，后者为秘鲁带来了2,300万美元的潜在交易。参加这些贸易活动是秘鲁政府提出的商业推广战略的一部分，目的是到2024年为秘鲁带来超过7,000万美元的商业、旅游和企业投资。

过去五年间，秘鲁对阿联酋的出口额一直以每年8%的速度增长，去年的出口额更是超过8.13亿美元。据乐观估计，到2025年秘鲁对阿联酋市场的总出口额将达到13.46亿美元。

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