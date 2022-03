Peruvian farmer participates in business roundtable with international buyers. Peru has one of the most well-recognized coffees in the world. (Photo: PROMPERÚ)

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Om zaken te doen, strategische allianties aan te gaan en de handelsbetrekkingen tussen Peru en de markt in het Midden-Oosten te helpen consolideren, werd op 8 maart de Dubai 2022 Multisectoral Trade Mission in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden. 9, een gebeurtenis die de terugkeer markeert van de persoonlijke zakelijke missies van het land, meldde de Commission for the Promotion of Peru for Exports and Tourism (PROMPERÚ).

Aan deze commerciële tool, in het kader van Expo 2020 Dubai, zullen 44 kmo's deelnemen, waarvan 90% uit de verschillende regio's van Peru.

De bedrijven die zullen deelnemen aan de zakelijke rondetafelconferentie hebben betrekking op de exportsectoren, evenals op toerisme en zakelijke investeringen. Aan de zijde van internationale kopers, touroperators en investeerders, 57 internationale kopers uit de Verenigde Arabische Emiraten (20), Taiwan (8), Zuid-Korea (6), India (13), Rusland (4) en de andere landen van de Gulf (6) doet mee.

