Mediterráneo Vida avvia trattative esclusive con CNP Assurances per l’acquisto della sua affiliata spagnola CNP Partners

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Mediterráneo Vida (MedVida) ha iniziato trattative esclusive con la società francese CNP Assurances volte a rilevarne l’affiliata spagnola CNP Partners. L’operazione è soggetta a determinate condizioni precedenti.

CNP Partners è una società di assicurazione operante nel ramo vita, con sede in Spagna, specializzata in prodotti di risparmio che distribuisce principalmente attraverso accordi assicurativi bancari e canali di intermediazione in Spagna e Italia. Gestisce investimenti per 2,4 miliardi di euro.

MedVida è una società di assicurazione operante nei rami delle rendite vitalizie e assicurazioni sulla vita dedicate al risparmio che gestisce polizze per oltre 148.000 titolari e investimenti per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro.

L’operazione proposta rientra nell’ambito della strategia di crescita a lungo termine di MedVida, con fondi forniti dagli azionisti. Il focus di MedVida è sulla promozione di prodotti di risparmio a lungo termine e l’acquisizione di CNP Partners consoliderebbe l’attività di quest’ultima in Spagna e Italia. La proposta prevede che MedVida collaborerebbe con l’attuale struttura di CNP Partners in entrambi i paesi per rafforzarne i legami con i suoi partner per la distribuzione – istituti finanziari, broker e intermediari – e svilupparne il canale digitale.

Secondo quanto dichiarato da CNP Assurances, la vendita ne semplificherebbe le operazioni europee consentendole di concentrarsi sullo sviluppo della sua attività assicurativa fondamentale, ossia quella riguardante il rischio, nei mercati spagnolo e italiano.

Come previsto dalla legge francese, la fase successiva del processo sarà la consultazione con gli organismi rappresentativi dei dipendenti delle società interessate, con l’obiettivo di concludere l’accordo di vendita e acquisto.

BNP Paribas ha operato in qualità di consulente finanziario di MedVida.

Informazioni su MedVida

MedVida è una società di assicurazione spagnola operante nei rami delle rendite vitalizie e assicurazioni sulla vita dedicate al risparmio specializzata nell’assistere società di assicurazione a gestire portafogli che hanno cessato di essere priorità strategiche, tramite operazioni sia di acquisizione che di riassicurazione. È azionista di MedVida Elliott Investment Management attraverso Ember Capital, una società appoggiata da investitori quali fondi pensione per pensionati e dipendenti, università, fondazioni, fondi sovrani e altri istituti sociali con obiettivi di investimento a lungo termine. MedVida gestisce polizze per oltre 148.000 titolari e investimenti per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro. Il rapporto di solvibilità alla fine del 2020 ha superato il 240%.

Informazioni su CNP Assurances

CNP Assurances è leader nel mercato francese delle assicurazioni personali. Opera in 19 paesi, 17 dei quali in Europa, particolarmente in Italia, e nell’America Latina – è molto attiva in Brasile, il suo secondo mercato in ordine di grandezza. Offre prodotti assicurativi, di co-assicurazione e riassicurativi e serve 36 milioni di titolari di polizze di protezione personale/del rischio e oltre 11 milioni di titolari di polizze per risparmi pensionistici. Il suo modello di business prevede che le sue soluzioni siano distribuite da più partner e adattate alla distribuzione sia fisica che digitale oltre che alle esigenze dei clienti in ciascuno dei paesi in cui opera.

La società è quotata alla Borsa di Parigi dal mese di ottobre 1998 ed è un’affiliata dell’ente pubblico Banque Postale. Nel 2021 ha realizzato un profitto netto di 1.552 milioni di euro.

Informazioni su CNP Partners

CNP ha iniziato a operare in Spagna nel 2004 e ha cambiato ragione sociale nel 2014 diventando CNP Partners; offre un’ampia gamma di polizze pensione, per la protezione dei pagamenti, di assicurazione sulla vita dedicate al risparmio e di assicurazioni vita. Distribuisce i suoi prodotti tramite istituti finanziari, broker e intermediari nonché attraverso il canale digitale. Gestisce 2.506 milioni di euro in accantonamenti tecnici.

