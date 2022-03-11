Synergis Software推動Adept Engineering Document Management品牌再造並增加投資以促進成長

賓夕法尼亞州奎克敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--工程文件管理和工作流程解決方案的全球領導者Synergis Software今天宣佈品牌再造並推出新網站，同時在產品開發和客戶成功方面進行重大投資。這些措施將加快該公司向其全球客戶群提供優質產品和服務的步伐。

Synergis Software行銷副總裁Scott Lamond表示：「我們看到了許多機會可對所服務的客戶產生有利影響，因此我們決定對公司進行重大投資。希望我們的品牌與我們改變客戶工作方式的宗旨保持一致——提供更高的清晰度、掌控力、一致性與和諧度，從而協助他們加快工程專案進度，簡化作業，減少風險，降低成本。」歡迎觀看品牌再造影片。

Adept平臺在全球各地擁有12萬名用戶，包括陶氏化學、聯合愛迪生(Con Edison)、亞馬遜、默克和通用磨坊，管理超過10億美元的數位資產。

陶氏化學文件管理產品經理Teresa Yang表示：「Adept管理數十億美元的數位資產，其中包含珍貴的陶氏智慧財產，在全球各地的幾十個地點有數千名用戶。

Synergis致力於促進公司成長，對其產品進行重大投資以提升為客戶提供的價值。

Synergis研發副總裁Todd Cummings解釋說：「我們正在將軟體開發部門的規模擴大為原來的三倍。到2022年底，我們的團隊規模在短短兩年內就成長了218%。增加的職位包括開發人員、品質保證人員、產品經理、開發維運、敏捷專家和用戶體驗專業人員。關鍵的領導角色已經到位，以協助改良我們的流程、工具和方法，從而更快地進行開發和提供更多價值。」

Synergis正在對Adept平臺進行大量投資，包括即將發佈的針對2D和3D工程設計及其他檔案類型的全新整合式視覺化解決方案，以及重大的新功能升級和對主流CAD系統新版本的支援。同時還即將推出新的Adept雲端版本，以迎合客戶對降低IT成本以及簡化部署和升級的期望。

Lamond補充說：「我們將繼續發揚Synergis Software的傳統，提供源於愛心的非凡服務，對待客戶就像家人一樣。」為此，Synergis正在擴大其客戶成功團隊，開發線上「Adept學院」，並推出三個新的服務選項，包括：

持續提供技術諮詢——客戶可以定期與專屬的Adept技術顧問進行一對一合作，以改善他們的Adept環境，簡化流程，消除障礙，提高Adept帶給他們公司的價值。Synergis的專家將為幾乎所有類型的專案提供策略和技術指導，協助客戶達成他們的目標。

遠距Adept管理——客戶可以將Adept的日常應用管理和行政工作外包給我們經驗豐富的技術人員，讓客戶能夠將他們的資源集中用於對其業務最重要的地方。我們的管理服務將協助客戶維持最佳化的Adept環境，並降低營運成本。

Adept伺服器託管——客戶可以整體外包Adept伺服器環境的託管工作，以釋出IT資源，降低營運成本，並提高安全性。

Synergis Software對服務和支援方面的關注和投資將幫助他們保持強大的市場領導地位，這一點在G2軟體評論網站的排名中得到證明。

Lamond補充說：「30年來，我們的客戶群以及很多人士一直為我們提供創意、合作和遠見卓識並塑造了我們，沒有他們的支持就沒有我們今天的成就。在共同建設未來的過程中，非常感謝他們對我們的影響。」

關於Synergis Software

Synergis Software是全球文件管理和工作流程解決方案的領導者，也是Synergis Adept軟體的創造者。Adept為數十個行業的12萬多名用戶提供服務，在安全、協作的環境中提供對設計和業務文件的快速、集中存取。Adept Integrator連接企業應用程式，讓關鍵資料和業務流程在整個IT基礎架構中無縫流動。

該公司被Frost & Sullivan評選為全球工程資訊管理市場的客戶服務領導者，並連續三年在Helpdesk International的評選中位居全球前五名，該公司對客戶的承諾堅定不移。

Synergis Technologies, LLC成立於1985年，總部位於賓夕法尼亞州巴克斯縣，是私人擁有和出資的公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪SynergisSoftware.com。

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