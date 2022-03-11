Synergis Software重塑Adept Engineering Document Management品牌并通过增加投资来加速发展

宾夕法尼亚州夸克敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--工程文档管理和工作流程解决方案的全球领导者Synergis Software今天宣布重塑品牌，并推出新网站，同时在产品开发和客户成功方面进行重大投资。这些举措将加快该公司向其全球客户群提供优质产品和服务的步伐。

Synergis Software营销副总裁Scott Lamond表示：“ 我们看到了巨大的机遇，可对所服务的客户产生积极影响，这就是我们对公司进行重大投资的原因所在。希望我们的品牌与我们转变客户工作方式的宗旨相一致——提供更高的清晰度、掌控力、一致性与和谐度，从而帮助他们加快工程项目进度，简化运营，减少风险，降低成本。”欢迎观看品牌重塑视频。

Adept平台在全球各地拥有12万用户，包括陶氏化学、联合爱迪生(Con Edison)、亚马逊、默克和通用磨坊，管理着超过10亿美元的数字资产。

陶氏化学文档管理产品经理Teresa Yang表示：“ Adept管理着数十亿美元的数字资产，其中包含珍贵的陶氏知识产权，在全球各地的几十个站点拥有数千名用户。

Synergis致力于加速公司发展，通过对其产品进行重大投资，来提升为客户提供的价值。

Synergis研发副总裁Todd Cummings解释说：“ 我们正在将软件开发部门的规模扩大为原来的三倍。到2022年底，我们团队规模在短短两年内就实现了218%的增长。增加的岗位包括开发人员、质量保证人员、产品经理、开发运营、敏捷专家和用户体验专家。关键的领导角色已经到位，以帮助完善我们的流程、工具和方法，从而更快地进行开发和提供更多价值。”

Synergis正在对Adept平台进行大量投资，包括即将发布的面向二维和三维工程设计及其他文件类型的全新集成可视化解决方案，以及重大的新功能升级和对主流CAD系统新版本的支持。同时还即将推出新的Adept云版本，满足客户降低IT成本以及简化部署和升级的期望。

Lamond补充说：“ 我们将继续发扬Synergis Software的传统，提供源于爱心的非凡服务，像家人一样服务客户。”为此，Synergis正在扩大其客户成功团队，开发在线“Adept学院”，并推出三个新的服务选项，包括：

持续技术咨询——客户可以定期与专门的Adept技术顾问进行一对一合作，来改善他们的Adept环境，简化流程，消除障碍，提高Adept带给他们公司的价值。Synergis的专家将为几乎所有类型的项目提供战略和技术指导，来帮助客户实现他们的目标。

远程Adept管理——客户可以将Adept的日常应用管理和行政工作外包给我们经验丰富的技术人员，让客户能够将他们的资源集中用于对其业务最重要的地方。我们的管理服务将帮助客户不断优化Adept环境，并降低运营成本。

Adept服务器托管——客户可以整体外包Adept服务器环境的托管工作，以释放IT资源，降低运营成本，并提高安全性。

Synergis Software对服务和支持方面的关注和投资将帮助他们保持强大的市场领导地位，这一点在G2软件评论网站的排名中得到证明。

Lamond补充说：“ 30年来，我们的客户群以及很多个人一直在为我们提供创意、合作和远见卓识并塑造了我们，没有他们的支持就没有我们今天的成就。在共同建设未来的过程中，非常感谢他们对我们的影响。”

关于Synergis Software

Synergis Software是全球文档管理和工作流程解决方案的领导者，也是Synergis Adept软件的创造者。Adept为几十个行业的12万多名用户提供服务，在安全、协作的环境中提供对设计和业务文档的快速、集中访问。Adept Integrator连接企业应用，让关键数据和业务流程在整个IT基础架构中无缝流动。

该公司被Frost & Sullivan评为全球工程信息管理市场的客户服务领导者，并连续三年在Helpdesk International的评选中位列全球前五，该公司对客户的承诺坚定不移。

Synergis Technologies, LLC成立于1985年，总部位于宾夕法尼亚州巴克斯县，是一家私人所有和出资的公司。如欲了解更多信息，请访问SynergisSoftware.com。

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