Synergis Software repense l'image de marque d'Adept, sa plateforme de gestion des documents d'ingénierie, en intensifiant ses investissements afin d'accélérer sa croissance

QUAKERTOWN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Synergis Software, un chef de file mondial des solutions de gestion des documents et de flux de travail, annonce la refonte de son image de marque et le lancement d'un nouveau site web en parallèle d'investissements majeurs dans le développement de produits et la réussite client. Ces initiatives accéléreront la fourniture de produits et services supérieurs à la clientèle mondiale de la société.

"Nous voyons une opportunité considérable pour avoir un impact positif sur nos clients. C'est pour cela que nous réalisons des investissements majeurs dans l'entreprise", déclare Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software. "Nous voulons que notre image de marque soit alignée sur notre mission, qui consiste à transformer la manière dont nos clients travaillent, en leur fournissant une visibilité, un contrôle, un alignement et une harmonie accrus, de manière à accélérer les projets d'ingénierie, à rationaliser les opérations, à réduire les risques et à diminuer les coûts." Regardez la vidéo de rebranding.

La plateforme Adept reçoit la confiance de 120 000 utilisateurs dans le monde, notamment Dow Chemical, Con Edison, Amazon, Merck, et General Mills, et gère plus d'un milliard de dollars en actifs numériques.

"Adept gère des milliards de dollars d'actifs numériques contenant les propriétés intellectuelles de Dow d'une valeur incalculable, avec des milliers d'utilisateurs répartis dans plusieurs dizaines de sites aux quatre coins du globe", déclare Teresa Yang, responsable produit, gestion des documents, Dow Chemical.

Synergis s'engage à accélérer sa croissance et à renforcer la valeur apportée aux clients grâce à des investissements substantiels dans leurs produits.

"Nous triplons la taille de notre division de développement logiciel. D'ici la fin 2022, notre effectif aura augmenté de 218% en à peine deux ans", explique Todd Cummings, vice-président de la R&D chez Synergis. "Les nouveaux postes créés sont ceux de développeurs, responsables de la qualité, chefs de produits, DevOps, SCRUM Masters, et spécialistes de l'expérience utilisateur. Des postes clés d'encadrement sont en place pour nous aider à peaufiner les processus, les outils et les méthodes que nous utilisons pour générer plus rapidement de la valeur."

Synergis investit lourdement dans la plateforme Adept, notamment avec la prochaine sortie d'une nouvelle solution de visualisation intégrée pour les conceptions d'ingénierie 2D et 3D et d'autres types de documents, ainsi que dans d'importantes améliorations de fonctionnalités et d'assistance pour les nouvelles versions des systèmes de CAO généralistes. Une nouvelle version cloud d'Adept est en développement pour les clients souhaitant réduire leurs coûts informatiques et simplifier les déploiements et les mises à niveau.

"Nous continuerons à renforcer les services exceptionnels et empreints d'humanité de Synergis Software, et à considérer nos clients comme notre famille", ajoute Lamond. A cette fin, Synergis étoffe son équipe en charge de la réussite client, en développant une "Adept Academy" en ligne, et en lançant trois nouvelles options de service, à savoir:

Conseil technique continu - les clients peuvent travailler individuellement et régulièrement avec un consultant technique d'Adept pour améliorer leur environnement Adept, rationaliser les processus, éliminer les goulots d'étranglement, et augmenter la valeur d'Adept pour leur organisation. Les experts de Synergis fourniront une orientation stratégique et technique pour quasiment tout type de projet afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Administration d'Adept à distance - les clients peuvent externaliser la gestion et l'administration quotidienne d'Adept vers notre équipe technique expérimentée pour permettre à leurs ressources de rester concentrées sur leurs activités clés. Nos services gérés contribueront à maintenir l'optimisation de l'environnement Adept des clients et à diminuer leurs coûts d'exploitation.

Hébergement d'Adept Server - les clients peuvent externaliser l'hébergement de tout leur environnement Adept Server pour libérer des ressources informatiques, diminuer les coûts d'exploitation et améliorer la sécurité.

Les investissements de Synergis Software dans ses services et son assistance aideront à maintenir son solide leadership sur le marché, comme le confirment les classements de la société sur le site d'évaluation logicielle G2.

"Rien de tout cela n'aurait pu être possible sans les 30 années de soutien attentif, collaboratif et visionnaire de notre communauté de clients et sans les personnes qui nous ont façonnés", poursuit Lamond. "Nous sommes reconnaissants pour leur contribution et nous nous réjouissons à l'idée de construire ensemble notre avenir."

À propos de Synergis Software

Synergis Software est un chef de file mondial des solutions de gestion de documents et de flux de travail, et le créateur du logiciel Synergis Adept. Adept reçoit la confiance de plus de 120 000 utilisateurs dans des dizaines de secteurs pour fournir un accès rapide et centralisé à des documents de conception et d'affaires au sein d'un environnement sécurisé et collaboratif. Adept Integrator connecte les applications de l'entreprise pour garantir un flux optimal de vos données et processus d'affaires dans l'ensemble de votre infrastructure TI.

Désignée comme leader des services à la clientèle dans le secteur mondial de la gestion des informations d'ingénierie par Frost & Sullivan et classée dans le top 5 mondial par Helpdesk International durant trois ans d'affilée, la société s'engage de manière indéfectible en faveur de ses clients.

Créée en 1985 et basée à Bucks County, en Pennsylvanie, Synergis Technologies, LLC est une société privée financée par des fonds privés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter SynergisSoftware.com.

