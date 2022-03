ALBANY, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Curia, voorheen AMRI, een toonaangevende organisatie voor contractonderzoek, ontwikkeling en productie, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd met de Biomedical Advanced Research en Development Authority (BARDA), onderdeel van het Department of Health en Human Services (HHS) Bureau van de Assistant Secretary for Preparedness en Response (ASPR), het Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological en Nuclear Defense (JPEO-CBRND) en het contractcommando van het Amerikaanse leger ter ondersteuning van de binnenlandse productie van injecteerbare medicijnen. Deze overeenkomst omvat financiering voor het toevoegen van een nieuwe geavanceerde geïsoleerde high-speed fill-finish flaconlijn – inclusief bio veiligheidsniveau 2 (BSL-2) insluiting – in Curia’s bestaande faciliteit in Albuquerque, New Mexico. Curia financiert ook zelf twee vriesdrogers voor de snelle vul-afwerkingslijn en een geïsoleerde flexibele vullijn voor injectieflacons, spuiten en patronen ter ondersteuning van geavanceerde therapieën in kleinere batches.

