Curia conclut un accord de coopération avec le gouvernement américain pour élargir ses capacités de remplissage et de finition de produits stériles.

ALBANY, New York--(BUSINESS WIRE)--Curia, anciennement AMRI, une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a annoncé aujourd'hui un accord de coopération avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui fait partie du Bureau du secrétaire adjoint à la Préparation et à l'intervention (ASPR) placé sous la tutelle du Département américain de la Santé et des Services Sociaux (HHS), le Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPEO-CBRND) placé sous la tutelle du Département américain de la Défense, et l'État-major de l'armée contractuelle américaine, afin de soutenir la production nationale de médicaments injectables. Cet accord comprend le financement de l'ajout d'une nouvelle ligne de flacons isolés de pointe pour le remplissage et la finition à grande vitesse - comprenant un confinement de niveau de biosécurité 2 (BSL-2) - dans les sites existants de Curia à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Curia autofinance également deux lyophilisateurs pour la ligne de remplissage et de finition à grande vitesse et une ligne de remplissage flexible isolée pour les flacons, les seringues et les cartouches afin de soutenir les traitements de pointe en petits lots.

Curia accueillera la ligne isolée de pointe à grande vitesse dans une extension de son site du boulevard Alexander. L'extension de 6 000 carrés comprendra deux lyophilisateurs de 40 mètres carrés, une technologie d'inspection visuelle automatisée, un système d'emballage automatisé, une capacité de stockage ultra-réfrigéré (jusqu'à moins 80 degrés Celsius) et des dispositifs de sécurité renforcés. Curia ajoutera la ligne de remplissage flexible isolée à son site de remplissage de Balloon Park Road.

« Cet accord garantit notre capacité de réponse aux demandes urgentes d'approvisionnement en médicaments essentiels à l'avenir », a déclaré John Ratliff, CEO de Curia. « Les avancées scientifiques, notamment les produits biologiques et les vaccins, nécessitent des formulations injectables. Le remplissage et la finition de ce type de produit exige une expertise et un équipement spécialisés. Nos investissements dans l'usine de Curia à Albuquerque ont déjà permis d'accroître la capacité et de consolider notre équipe talentueuse au Nouveau-Mexique. Cet accord assure non seulement notre contribution continue aux plans de réponse nationaux à la pandémie, mais il nous permet également de répondre à la nécessité de donner accès aux patients, à l'avenir, aux sciences de la vie qui changent la vie ».

Le site actuel de Curia à Albuquerque assure la fourniture de divers produits servant à sauver et améliorer des vies, avec des traitements et des vaccins contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, auto-immunes, infectieuses et rares. Le site d'Albuquerque est également le lieu de la « Sterile University » de Curia. Programme de formation unique dans l'industrie pharmaceutique, la Sterile University fournit un environnement de fabrication stérile simulé reproduisant les installations, les équipements, les opérations et les protocoles, afin que les employés puissent développer les compétences leur permettant de travailler de manière sûre, efficace et précise.

La Réponse à la COVID de l'État-major de l'armée contractuelle américaine (ACC), Aberdeen Proving Ground (terrain d'essai de l'armée américaine), est le bureau des acquisitions en lien avec cet accord de coopération. L'État-major de l'armée contractuelle est soutenu dans ses efforts par le JPEO-CBRND, par le biais de la Réponse à la COVID et est financé par la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui fait partie du Bureau du secrétaire adjoint à la Préparation et à l'intervention (ASPR), placé sous la tutelle du Département américain de la Santé et des Services Sociaux (HHS). Les opinions, interprétations, conclusions et recommandations sont celles de l'auteur et ne sont pas nécessairement approuvées par l'armée américaine ou tout autre organisme du gouvernement américain.

