Electreon e Destia svilupperanno la ricarica wireless in Finlandia

TEL AVIV, Israele, e VANTAA, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Electreon punta a debuttare sul mercato finlandese grazie a un partenariato con Destia, la maggior società di servizi infrastrutturali e leader nella fornitura di servizi per le infrastrutture di ricarica in Finlandia. Le aziende hanno siglato un protocollo d'intesa (MoU) e, nel quadro del partenariato, effettueranno per i potenziali clienti una prima dimostrazione della soluzione di ricarica wireless integrando il sistema wireless Electreon su un veicolo elettrico (EV) commerciale. Gli operatori delle flotte potranno così sperimentare praticamente i vantaggi della ricarica wireless.

Obiettivo della collaborazione è lo sviluppo di progetti commerciali di ricarica wireless, con la potenziale fornitura del sistema di ricarica wireless targato Electreon e dei relativi servizi di funzionamento e manutenzione come parte della proposta Charging as a Service di Destia. Destia offre soluzioni di ricarica EV ad aziende e professionisti del trasporto, e tra i clienti annovera autolinee, società di logistica, produttori di automezzi e compagnie di taxi.

Entrambe le aziende registrano un grande potenziale per i progetti di ricarica wireless e dell'Electric Road System (ERS) wireless in Finlandia per diversi casi di utilizzo, come autobus, camion per consegne, furgoni e taxi. Le implementazioni ERS possono contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti e a creare le condizioni per la commercializzazione dei veicoli elettrici.

Questo protocollo d'intesa rientra nella strategia di Electreon, che punta ad accelerare il proprio ingresso nel mercato dei paesi nordici che, come precursori nell'adozione della mobilità elettrica, presentano un potenziale enorme. Maher Kasskawo, specialista dell'e-mobility presso uno dei principali operatori di trasporto pubblico della regione, di recente è entrato a far parte di Electreon come responsabile dello sviluppo aziendale per questi paesi dell'Europa settentrionale. Il signor Kasskawo vanta un'esperienza pluriennale nell'implementazione e funzionamento dei sistemi di ricarica e degli autobus elettrici nei paesi nordici.

"Siamo davvero entusiasti di formare questa collaborazione tra Destia ed Electreon nel mercato finlandese. Combinando la forza di Destia nell'infrastruttura e nei servizi di ricarica con la tecnologia fluida di Electreon nella ricarica wireless, sia statica che dinamica, daremo vita a una soluzione competitiva per molte aziende attive nel segmento dei trasporti", commenta Maher Kasskawo, responsabile dello sviluppo aziendale presso Electreon.

"La ricarica wireless presenta un notevole potenziale, in particolare nel segmento del trasporto professionale, in quanto totalmente integrabile nelle infrastrutture, senza impatti visivi né necessità di cablaggi. La tecnologia di ricarica wireless di Electreon è in grado di completare ottimamente la nostra soluzione EV Charging as a Service", ha dichiarato Jere Jokinen, responsabile delle attività EV Charging presso Destia.

Informazioni su Electreon

Electreon è un leader globale nelle soluzioni di ricarica wireless per i veicoli elettrici (EV) che propone complete infrastrutture e servizi di ricarica in grado di soddisfare le esigenze e le richieste di efficienza da parte degli operatori di flotte condivise, pubbliche e commerciali, e dei consumatori. La tecnologia a induzione proprietaria dell'azienda ricarica i veicoli elettrici in modo dinamico (durante il transito) e statico (durante le soste) all'insegna della rapidità e della sicurezza, eliminando i problemi di autonomia, contenendo i costi totali legati alla proprietà dei veicoli elettrici e riducendo le esigenze per la capacità della batteria; è quindi una delle soluzioni per la ricarica più sostenibili dal punto di vista ambientale, scalabili e interessanti oggi disponibili. Electreon collabora con città e operatori di flotte a una piattaforma CaaS (Charging as a Service) per l'elettrificazione conveniente delle flotte pubbliche, commerciali e autonome, per un funzionamento regolare e continuativo. Per ulteriori informazioni visitare il sito electreon.com.

Informazioni su Destia

Destia è il maggior fornitore finlandese di servizi infrastrutturali per l'intero ciclo di vita delle infrastrutture, dalla progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione. L'azienda crea innovazioni nella progettazione urbana e nelle soluzioni per infrastrutture intelligenti che semplificano gli spostamenti di persone, merci e servizi e il trasporto dell'energia come parte della vita nei paesi nordeuropei; realizza l'infrastruttura del futuro grazie alle capacità uniche di oltre 1.600 professionisti del settore. Nel 2020 Destia ha registrato vendite per circa 565 milioni di euro. Destia è una società del gruppo internazionale Colas. www.destia.fi/en/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.