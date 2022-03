Electreon en Destia gaan draadloos opladen ontwikkelen in Finland

TEL AVIV, Israël & VANTAA, Finland--(BUSINESS WIRE)--Electreon is van plan de Finse markt te betreden via een samenwerking met Destia, het grootste infrastructuurservicebedrijf en een toonaangevende leverancier van oplaadinfrastructuurdiensten in Finland. De bedrijven hebben een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend en als onderdeel van de samenwerking zullen de bedrijven eerst de draadloze oplaadoplossing presenteren aan potentiële klanten door het draadloze systeem van Electreon te integreren in een commercieel elektrisch voertuig (EV). Dit geeft wagenparkbeheerders de mogelijkheid om de voordelen van draadloos opladen in bedrijf te ervaren.

Het doel van de samenwerking is om commerciële projecten voor draadloos opladen te ontwikkelen, waarbij het draadloze oplaadsysteem van Electreon en de bijbehorende bedienings- en onderhoudsdiensten kunnen worden geleverd als onderdeel van de Charging-as-a-Service-oplossing van Destia. Destia biedt EV-oplaadoplossingen voor bedrijven en professioneel transport, haar klanten zijn onder meer busexploitanten, logistieke bedrijven, autofabrikanten en taxibedrijven.

Beide bedrijven zien een groot potentieel voor projecten voor draadloos opladen en draadloze Electric Road System (ERS)-projecten in Finland voor verschillende gebruikssituaties, zoals bussen, vrachtwagens, bestelwagens en taxi's. De inzet van ERS kan de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector helpen verminderen en voorwaarden scheppen voor de commercialisering van elektrische voertuigen.

Dit MoU maakt deel uit van de strategie van Electreon om zijn penetratie op de Scandinavische markt te versnellen, die een enorm potentieel heeft als early adopter van elektrische mobiliteit. Maher Kasskawo, een e-mobiliteitsspecialist van een van de toonaangevende openbaarvervoerbedrijven in de Scandinavische regio, is onlangs bij Electreon in dienst getreden als de Business Development Manager voor Scandinavië om de inspanningen van het bedrijf te leiden. Dhr. Kasskawo heeft meerdere jaren ervaring met de implementatie en exploitatie van Scandinavische e-bus- en oplaadsystemen.

“We zijn erg verheugd om de samenwerking tussen Destia en Electreon op de Finse markt tot stand te brengen. Het combineren van de kracht van Destia in oplaadinfrastructuur en -diensten met de naadloze technologie voor zowel statisch als dynamisch draadloos opladen van Electreon zal een concurrerende oplossing zijn voor veel operationele bedrijven binnen het transportsegment," aldus Maher Kasskawo, Business Development Manager, Electreon.

“Draadloos opladen heeft een groot potentieel, vooral in het professionele transportsegment, omdat het volledig kan worden geïntegreerd in de infrastructuur zonder visuele impact en kabels. De draadloze oplaadtechnologie van Electreon kan een mooie aanvulling zijn op onze Charging-as-a-Service-oplossing voor elektrische voertuigen,” stelde Jere Jokinen, hoofd EV Charging bij Destia.

Over Electreon

Electreon is de toonaangevende leverancier van draadloze oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV's) en biedt end-to-end oplaadinfrastructuur en -diensten om te voldoen aan de behoeften en efficiëntie-eisen van beheerders en consumenten van gedeelde, openbare en commerciële wagenparken. De bedrijfseigen inductieve technologie van het bedrijf laadt EV's dynamisch (tijdens beweging) en statisch (tijdens stilstand) snel en veilig op, waardoor zorgen over het bereik worden geëlimineerd, de totale kosten van het bezit van EV's worden verlaagd en de behoefte aan accucapaciteit wordt verminderd. Hierdoor is het een van de meest milieuvriendelijke, schaalbare en overtuigende oplaadoplossingen die momenteel beschikbaar zijn. Electreon werkt met steden en wagenparkbeheerders aan een Charging-as-a-Service (CaaS)-platform dat kosteneffectieve elektrificatie van openbare, commerciële en autonome wagenparken mogelijk maakt voor een soepele en continue werking. Ga voor meer informatie naar electreon.com.

Over Destia

Destia is het grootste infrastructuurservicebedrijf in Finland. Onze diensten bestrijken de gehele infrastructuurlevenscyclus, van ontwerp tot aanleg en onderhoud. We creëren stedelijke bouwinnovaties en slimme infrastructuuroplossingen die het verkeer van mensen, goederen, diensten en energie vergemakkelijken als onderdeel van het noordelijke leven. We bouwen de infrastructuur van morgen met het unieke gevoel voor infrastructuur van meer dan 1.600 professionals. De omzet van Destia bedroeg in 2020 ongeveer MEUR 565. Destia maakt deel uit van de internationale Colas Group. www.destia.fi/en/

