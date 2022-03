Electreon et Destia développent une solution de recharge sans fil en Finlande

TEL AVIV, Israël & VANTAA, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Electreon a l'intention d'entrer sur le marché finlandais par le biais d'une collaboration avec Destia, la plus grande société de services d'infrastructure et un chef de file des services d'infrastructures de recharge en Finlande. Les deux sociétés ont signé un protocole d'entente et, dans le cadre de cette collaboration, présenteront tout d'abord la solution de recharge sans fil à des clients potentiels en intégrant le système sans fil Electreon à un véhicule électrique (VE) commercial. Cette initiative conférera aux exploitants de flottes l'opportunité de découvrir tous les avantages d'une recharge sans fil en opération continue.

L'objectif de la collaboration est de développer des projets commerciaux, dans lesquels le système de recharge sans fil et les services opérationnels et de maintenance connexes d'Electreon pourraient être fournis avec la solution de recharge en tant que service de Destia. Destia propose des solutions de recharge VE pour les entreprises et les transports internationaux. Sa clientèle se compose d'exploitants de bus, d'entreprises logistiques, de fabricants automobiles et de compagnies de taxis.

Les deux entreprises voient un potentiel considérable pour des projets de recharge sans fil et de système routier électrique (SRE) sans fil en Finlande, avec divers cas d'utilisation comme les bus, les camions de livraison, les camionnettes, et les taxis. Les déploiements SRE peuvent contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et créer des conditions favorables à la commercialisation des véhicules électriques.

Ce protocole d'entente s'inscrit dans la stratégie d'Electreon d'accélérer sa pénétration du marché nordique, qui présente un énorme potentiel en tant qu'utilisateur précoce de la mobilité électrique. Maher Kasskawo, spécialiste de l'e-mobilité dans l'une des principales sociétés de transports en commun dans la région nordique, a récemment rejoint Electreon en qualité de responsable du développement commercial pour les pays nordiques. M. Kasskawo a plusieurs années d'expérience dans le déploiement et l'exploitation de systèmes de bus électriques et de solutions de recharge dans la région nordique.

"Nous sommes ravis de créer ce partenariat entre Destia et Electreon sur le marché finlandais. Le fait de marier les capacités d'infrastructures et services de recharge de Destia à la technologie de pointe d'Electreon en matière de recharge statique et dynamique donnera naissance à une solution compétitive pour de nombreuses sociétés exploitatrices du secteur des transports", déclare Maher Kasskawo, responsable du développement commercial chez Electreon.

"La recharge sans fil présente un formidable potentiel, en particulier sur le segment des transports professionnels, étant donné qu'elle peut être entièrement intégrée aux infrastructures, sans le moindre câble ni impact visuel. La technologie de recharge sans fil d'Electreon peut compléter efficacement notre solution de recharge en tant que service", déclare Jere Jokinen, responsable de la recharge VE chez Destia.

A propos d'Electreon

Electreon, principal fournisseur de solutions de recharge sans fil pour les véhicules électriques (VE), offre une infrastructure et des services de recharge de bout en bout pour répondre aux besoins et aux exigences d'efficacité des opérateurs de gestion parcs automobiles partagés, publics et commerciaux, ainsi qu'à celles des consommateurs. La technologie inductive exclusive de l'entreprise charge les VE de manière dynamique (en roulant) et statique (à l'arrêt), rapidement et en toute sécurité, supprimant l'angoisse de l'autonomie, réduisant le coût total de propriété d'un VE et les besoins en capacité de batterie - ce qui en fait l'une des solutions de charge les plus durables, évolutives et convaincantes sur le plan écologique. Electreon collabore avec les villes et les exploitants de flottes sur une plateforme de recharge en tant que service (CaaS) qui permet une électrification efficace des flottes publiques, commerciales et autonomes pour un fonctionnement fluide et en continu. Pour plus d'informations, visitez le site electreon.com.

A propos de Destia

Destia est la plus grande société de services d'infrastructure en Finlande. Nos services couvrent l'intégralité du cycle de vie des infrastructures, depuis la conception jusqu'à la construction et la maintenance. Nous développons des réalisations urbaines innovantes et des solutions d'infrastructure intelligentes assurant le mouvement des personnes, des marchandises, des services et de l'énergie dans la vie nordique. Nous construisons les infrastructures de demain grâce aux compétences uniques de plus de 1 600 collaborateurs. En 2020, Destia a généré un chiffre d'affaires d'environ 565 millions EUR. Destia fait partie du groupe international Colas Group. www.destia.fi/en/

