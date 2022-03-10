Qucell選擇Radisys來建設5G小型基地台

俄勒岡州希爾斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation今天宣佈，韓國小型基地台營運商Qucell Networks正在利用Radisys的Connect RAN gNodeB軟體，為全球市場提供和部署5G小型基地台解決方案。這款整合式商業級5G小型基地台解決方案正在全球多個營運商的網路中進行試用。

符合3GPP標準的Radisys Connect RAN 5G軟體可支援彈性和敏捷的5G網路，以符合不同5G應用的特殊要求，並可盡量降低投資成本，縮短服務上市時間，加快營收步伐。Qucell Networks的5G小型基地台符合不同需求，可支援在毫米波、Sub-6GHz、非獨立組網(NSA)、獨立組網(SA)場景中的多種部署方案，並支援住宅、企業和戶外場景的進階用例。

新聞要點

Radisys的Connect RAN gNodeB軟體使Qucell Networks的5G小型基地台能夠支援大容量、穩固連接、低延遲和安全的5G網路，適用於智慧工廠、醫療保健、教育、運動場館、企業、零售和其他私有5G用例等進階用例。

Radisys和Qucell提供堅固耐用、功能豐富的5G小型基地台解決方案，為營運商提供可直接部署的商業級解決方案。

Radisys的Connect RAN 5G是市場上首款符合3GPP Release 16標準的協定軟體，在功能、容量、覆蓋範圍、延遲、移動性、可靠性和易於部署方面都有所升級。它還支援Small Cell Forum (SCF)的FAPI和nFAPI規格，並符合O-RAN聯盟架構要求。Connect RAN 5G軟體因對小型基地台Open RAN平臺的傑出貢獻而獲得SCF小型基地台獎。

該軟體可整合在多個業界領先的平臺上，以加速全球5G部署。

Radisys軟體和服務部資深副總裁兼總經理Munish Chhabra表示：「隨著全球營運商陸續部署5G網路以及企業尋求部署5G專網，我們看到對5G小型基地台的需求與日俱增。我們與Qucell合作，為我們的客戶提供預先整合、功能豐富的解決方案來因應這一需求。」

Qucell Networks執行長Young-Soo Kwak表示：「我們很高興能與Radisys共同開發5G小型基地台，為各種室內外用例提供穩健的連接和高效能。Radisys是5G軟體的領導者，這個整合解決方案可為我們共同的客戶提供一條通往5G部署的便捷之路。」

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平臺和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務提供者能夠推動開放的數位轉型。從數位終端到分散與開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用和參與平臺，Radisys提供端到端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供完整的生命週期服務，協助服務提供者以最佳的整體擁有成本建構和運行高度可擴充的高效能網路。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com。

關於Qucell Networks

Qucell Networks是5G和LTE小型基地台及解決方案提供商。自2012年以來，世界級的行動網路營運商都部署Qucell LTE解決方案。Qucell與競爭對手的不同之處在於它擁有一套成熟、可直接進行商業部署的LTE和5G綜合性小型基地台解決方案。Qucell提供及時、有效的統包式產品來解決商業環境中的實際問題。Qucell與小型基地台技術領域的先鋒建立夥伴關係，帶來經過驗證的尖端產品和專業服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪QUCELL。

Radisys®是Radisys的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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