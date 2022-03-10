Qucell选择Radisys来建设5G小基站

俄勒冈州希尔斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation今天宣布，韩国小基站运营商Qucell Networks正在利用Radisys的Connect RAN gNodeB软件，为全球市场提供和部署5G小基站解决方案。这款集成式商业级5G小基站解决方案正在全球多个运营商的网络中进行试用。

符合3GPP标准的Radisys Connect RAN 5G软件能够实现弹性和敏捷的5G网络，以满足不同5G应用的特殊要求，最大限度地降低投资成本，缩短服务上市时间，加快营收步伐。Qucell Networks的5G小基站满足不同需求，在毫米波、Sub-6GHz、非独立组网(NSA)、独立组网(SA)场景中实现多种部署方案，并支持住宅、企业和户外场景的高级用例。

新闻要点

Radisys的Connect RAN gNodeB软件使Qucell Networks的5G小基站能够支持大容量、稳固连接、低延迟和安全的5G网络，适用于智能工厂、医疗保健、教育、体育场馆、企业、零售和其他私有5G用例等高级用例。

Radisys和Qucell提供坚固耐用、功能丰富的5G小基站解决方案，为运营商提供了一个可直接部署的商业级解决方案。

Radisys的Connect RAN 5G是第一款上市的符合3GPP Release 16标准的协议软件，在功能、容量、覆盖范围、延迟、移动性、可靠性和易于部署方面都有提升。它还支持Small Cell Forum (SCF)的FAPI和nFAPI规范，并符合O-RAN联盟架构要求。Connect RAN 5G软件凭借对小基站Open RAN平台的杰出贡献获得了SCF小基站奖。

该软件可集成在多个行业领先的平台上，以加速全球5G部署。

Radisys软件和服务部高级副总裁兼总经理Munish Chhabra表示：“随着全球运营商陆续部署5G网络以及企业寻求部署5G专用网络，我们看到对5G小基站的需求与日俱增。我们与Qucell合作，为我们的客户提供预集成的、功能丰富的解决方案来满足这一需求。”

Qucell Networks首席执行官Young-Soo Kwak表示：“我们很高兴与Radisys共同开发5G小基站，为各种室内外用例提供稳健的连接和高性能。Radisys是5G软件的领导者，这个集成解决方案为我们共同的客户提供了一条通往5G部署的便捷之路。”

关于Radisys

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字终端到分散与开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问www.Radisys.com。

关于Qucell Networks

Qucell Networks是一家5G和LTE小基站及解决方案提供商。自2012年以来，世界级的移动网络运营商一直在部署Qucell LTE解决方案。Qucell与竞争对手的不同之处在于，它拥有一套成熟的、可直接进行商业部署的LTE和5G综合性小基站解决方案套件。Qucell提供及时、有效的统包式产品来解决商业环境中的实际问题。Qucell与小基站技术领域的先锋建立了伙伴关系，带来了经过验证的尖端产品和专业服务。如需了解更多信息，请访问QUCELL。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。