HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato in data odierna che Qucell Networks, un operatore coreano specializzato in small cell, si avvarrà del software Connect RAN gNodeB di Radisys per abilitare e implementare soluzioni small cell per il 5G destinate ai mercati globali. La soluzione small cell integrata per il 5G di livello commerciale è attualmente implementata a titolo di prova nelle reti di molteplici operatori in diverse regioni del mondo.

Il software Connect RAN 5G di Radisys, conforme agli standard 3GPP, crea i presupposti per una rete 5G agile e flessibile personalizzata in base ai requisiti specifici delle varie applicazioni 5G, con spese in conto capitale minime nonché accelerazione dei tempi di commercializzazione e di generazione delle entrate.

