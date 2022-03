Qucell choisit Radisys pour ses petites cellules 5G

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, chef de file mondial dans le domaine des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd’hui que la société coréenne spécialisée dans les petites cellules, Qucell Networks, tirait parti du logiciel Connect RAN gNodeB de Radisys, pour offrir et déployer des solutions de petites cellules 5G destinées aux marchés internationaux. La solution intégrée de petites cellules 5G de catégorie commerciale fait actuellement l’objet de tests au sein de plusieurs réseaux d’opérateurs à travers le monde.

Le logiciel Connect RAN 5G de Radisys, conforme à la 3GPP, permet de mettre en place un réseau 5G élastique et agile, conçu pour répondre aux exigences uniques de diverses applications de 5G, visant à minimiser les dépenses d’investissement, améliorer les délais de commercialisation, et raccourcir les délais de retour sur investissement. Les petites cellules 5G de Qucell Networks répondent à des exigences variées, permettent plusieurs scénarios de déploiement en mmWave, Sub-6 GHz, Non-Standalone (NSA), et Standalone (SA), et sont compatibles avec des cas d’utilisation avancés dans le cadre de scénarios résidentiels, d’entreprise, et en extérieur.

Principales actualités

Le logiciel Connect RAN gNodeB de Radisys permet aux petites cellules 5G de Qucell Networks d’offrir des capacités élevées, une connectivité robuste, une faible latence et des réseaux 5G sécurisés pour des cas d’utilisation avancés tels que les usines intelligentes, la santé, l’éducation, les stades, les entreprises, la vente au détail, et d’autres cas d’utilisation des réseaux privés 5G.

La solution de petites cellules 5G robuste et riche en fonctionnalités, de Radisys et Qucell offre aux opérateurs une solution de catégorie commerciale, et prête au déploiement.

La solution Connect RAN 5G de Radisys est le premier logiciel de protocole sur le marché, conforme à la version 16 de la 3GPP, et offrant diverses améliorations en termes de fonctionnalité, de capacité, de couverture, de latence, de mobilité, de fiabilité, et de facilité de déploiement. Il est également compatible avec les spécifications FAPI et nFAPI du Small Cell Forum (SCF), et conforme à l’architecture de l’O-RAN Alliance. Le logiciel Connect RAN 5G a remporté le SCF Small Cell Award pour sa contribution exceptionnelle aux plateformes Open RAN à petites cellules.

Le logiciel est disponible de manière intégrée sur de nombreuses plateformes leaders du secteur, afin d’accélérer les déploiements mondiaux de la 5G.

« Nous constatons une augmentation de la demande en petites cellules 5G, à l’heure où les opérateurs mondiaux déploient leurs réseaux 5G, et où les entreprises souhaitent déployer des réseaux privés 5G », a déclaré Munish Chhabra, vice-président principal et directeur général des Logiciels et services, chez Radisys. « Nous collaborons avec Qucell pour répondre à cette demande, grâce à une solution préintégrée et riche en fonctionnalités, destinée à nos clients. »

« Nous sommes ravis de nous associer avec Radisys pour offrir des petites cellules 5G offrant une connectivité robuste et une performance élevée, destinées à tout un éventail de cas d’utilisation, aussi bien intérieurs, qu’extérieurs », a confié Young-Soo Kwak, PDG de Qucell Networks. « Radisys est le chef de file des logiciels 5G, et cette solution intégrée procure à nos clients communs un moyen facile de déployer la 5G. »

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial en services et solutions de télécommunications ouvertes. Ses plateformes désagrégées et ses services d’intégration exploitent des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à un logiciel et un matériel ouverts, ce qui permet aux fournisseurs de services de mener une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des points de terminaison numériques aux solutions désagrégées, ouvertes et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d’engagement. Son organisation de services réseau expérimentée, de classe mondiale, fournit des services de cycle de vie complets, permettant aux fournisseurs de services de construire et d’exploiter des réseaux haute performance, hautement évolutifs, et à un coût total de propriété, optimal. Pour en savoir plus, consultez www.Radisys.com.

À propos de Qucell Networks

Qucell Networks est un vendeur de petites cellules 5G et LTE, ainsi qu’un fournisseur de solutions. Les opérateurs de réseaux mobiles, de classe mondiale, déploient les solutions LTE de Qucell depuis 2012. Qucell se distingue de ses concurrents grâce à une gamme complète, éprouvée et commercialement prête, composée de solutions à petites cellules LTE et 5G. Qucell propose des produits clés en main, efficaces et opportuns, afin de résoudre les véritables problèmes des environnements commerciaux. Les partenariats de Qucell avec des entreprises pionnières dans le domaine des technologies de petites cellules permettent d’aboutir à des produits de pointe ainsi qu’à des services professionnels éprouvés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur QUCELL.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.