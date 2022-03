Ultivue annonce un accord de co-marketing avec Aignostics dans le cadre de solutions uniques d'imagerie spatiale alimentées par l'IA en médecine translationnelle.

CAMBRIDGE, Mass. et BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc, leader dans le domaine des dispositifs de multiplexage et des solutions d'analyse d'image innovantes pour les études de biomarqueurs tissulaires, et Aignostics GmbH, leader mondial dans le domaine du diagnostic de précision alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et centré sur la pathologie pour contribuer à la recherche, aux essais cliniques et au développement de diagnostics compagnons (CDx), ont annoncé un partenariat visant à collaborer au co-développement de solutions d'immunophénotypage spatial multiplexé alimenté par l'IA destinés aux groupes de recherche translationnelle et à Biopharma.

Les deux sociétés collaborent déjà depuis début 2021 pour adapter la plateforme de données clients d'Aignostics afin de prendre en charge la visualisation et l'analyse de certains produits et services d'Ultivue, de même que la remise des résultats et des rapports correspondants. La plateforme co-développée issue de cette collaboration va désormais être mise à la disposition des co-clients. En outre, les travaux de validation de concept menés sur le panel de biomarqueurs d'immunophénotypage 12-plex d'Ultivue dans plus de 1000 cas cliniques de NSCLC ont démontré des résultats encourageants concernant la capacité d'analyse basée sur l'IA des images multiplexées, ce qui permettra des lectures plus cohérentes et reproductibles adaptées aux besoins. Ces résultats seront publiés dans le courant de l'année et les modèles d'IA correspondants seront disponibles sur la plateforme.

Les sociétés élargissent désormais leur relation dans le cadre d'un accord de co-marketing afin de proposer la plateforme d'immunofluorescence multiplexe (mIF) à leurs clients respectifs, biotech et pharma, dans un premier temps en faveur de la recherche, avec une version conforme aux BPC qui suivra plus tard cette année. En outre, Ultivue et Aignostics proposeront des services d'analyse d'images alimentés par l'IA sur la plateforme en utilisant l'approche de l'IA explicable d'Aignostics, « Explainable AI », qui favorise l'analyse cohérente et précise des cohortes mIF adaptée aux besoins, à la fois pour la recherche translationnelle et les services de recherche d'essais cliniques dans le laboratoire de recherche clinique agréé CLIA d'Ultivue. « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Aignostics visant à élargir notre offre de flux de travail pour inclure la mIF alimentée par l'IA, ce qui permettra une analyse d'image largement automatisée », déclare Florian Leiss, VP de la santé numérique chez Ultivue. « L'amélioration des capacités de visualisation nous permet d'explorer de manière interactive l'interaction des populations cellulaires marquées par la mIF dans un contexte histologique de mêmes lames avec coloration à l'hématoxyline-éosine (HE) ».

« Nous pensons que le développement des tests d'Ultivue offrant notre analyse d'image alimentée par l'IA, permettra de créer des perspectives, sans précédent dans la biologie spatiale d'aujourd'hui, à partir de données adaptées aux besoins. Nous sommes très heureux de commencer à offrir cette approche à nos clients pour la science translationnelle et les essais cliniques », a déclaré Viktor Matyas, CEO d'Aignostics.

Outre leurs offres de services de recherche et de développement auprès de leurs clients, Ultivue et Aignostics vont également développer des produits pour l'analyse standardisée de certains produits Ultivue, ouvrant ainsi la voie à une utilisation généralisée de ces technologies, aussi bien pour les essais cliniques que pour la routine clinique.

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques dans le secteur de la médecine translationnelle, des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage tissulaire et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons tissulaires dans le cadre de la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables, associées à notre approche scientifique consultative, renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultivue.com.

À propos d'Aignostics

Aignostics, une société basée à Berlin possédant des bureaux aux États-Unis, est une société de pathologie numérique qui se consacre à l'élaboration de nouveaux diagnostics de précision grâce à l'utilisation d'une plateforme exclusive « Explainable AI » utilisée en recherche préclinique et translationnelle et dans les essais cliniques. L'utilisation de cette technologie devrait être cruciale pour la mise en œuvre d'algorithmes alimentés par l'IA pour les diagnostics de routine, permettant de vérifier (expliquer) les résultats des décisions prises pour ce modèle. En outre, grâce à son rapprochement avec Charité et l'université technique de Berlin, entre autres collaborateurs, Aignostics offre la combinaison d'accès aux données, de tests d'échantillons et d'expertise en pathologie pour développer des algorithmes de pathologie numérique couvrant des systèmes de détection multimodaux de biomarqueurs tels que la HE, l'IHC et l'amIF, entre autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.