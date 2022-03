Nissan Canada et Accelerate Auto signent un partenariat de trois ans

MISSISAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Nissan Canada a annoncé aujourd’hui un partenariat de trois ans avec Accelerate Auto, une organisation sans but lucratif nouvellement créée qui se consacre à l’élargissement des possibilités de carrière pour les Noirs et à la lutte contre le racisme systémique dans l’industrie automobile canadienne.

« Alors que nous nous efforçons de rendre l’industrie automobile canadienne plus inclusive et d’attirer la prochaine génération de talents Noirs, nous sommes très heureux d’annoncer le soutien de Nissan Canada », a déclaré Christopher Nabeta, membre fondateur d’Accelerate Auto. « L’éducation figure parmi les domaines d’intervention de Nissan Canada, ce qui correspond parfaitement au travail de proximité de notre organisation auprès des étudiants Noirs du secondaire, de l’université et du Cégep à la recherche de carrières passionnantes et enrichissantes. »

Une première pour un constructeur automobile au Canada, ce partenariat de trois ans avec Accelerate Auto contribuera à soutenir les efforts de l’organisation visant à attirer davantage de talents Noirs dans l’industrie automobile canadienne, et à combler le fossé avec les communautés défavorisées avec lesquelles Accelerate Auto travaille.

« Notre ambition est d’attirer des talents plus diversifiés au sein de l’industrie automobile canadienne, et nous sommes heureux de soutenir les efforts d’Accelerate Auto pour rejoindre directement les jeunes de différentes communautés et promouvoir les diverses possibilités offertes par notre industrie », a déclaré Steve Milette, président de Nissan Canada. « Nissan Canada aspire à établir des partenariats durables pour s’assurer que ses efforts débouchent sur des avantages tangibles et durables à long terme dans la vie des gens. Nous croyons que ce partenariat permettra d’atteindre cet objectif. »

Parmi les principales préoccupations de Nissan Canada figurent le bien-être des employés et une culture où chacun est valorisé. Dans le cadre de ses efforts continus afin de favoriser la diversité au travail, Nissan Canada a créé en 2007 des Équipes de synergies d’affaires (BST), notamment des BST Femmes et Multiculturelles, qui sont dirigées par des employés bénévoles. Par le truchement d’événements éducatifs, de réseautage et d’amélioration des activités et des décisions commerciales, les BST de Nissan mettent en relation divers groupes d’employés partageant des caractéristiques ou des intérêts communs qui forment des groupes performants afin de célébrer la diversité au travail.

Parmi d’autres initiatives, Accelerate Auto travaille en étroite collaboration avec des conseils scolaires, des universités et des collèges, et participe à des conférences et à d’autres engagements pour présenter l’industrie automobile comme un excellent choix de carrière. Ce partenariat contribuera à soutenir nos efforts visant à assurer la diffusion des messages des intervenants de l’industrie, en particulier de la vaste réserve de talents Noirs membres d’Accelerate Auto.

Les Noirs sont insuffisamment représentés dans tous les secteurs de l’industrie automobile canadienne, que ce soit chez les concessionnaires, les constructeurs, les fournisseurs ou le marché secondaire, et ce, à tous les niveaux, du premier échelon jusqu’aux postes de direction. Un emploi sur sept au Canada est lié à l’industrie automobile. Les occasions sont donc nombreuses et Accelerate Auto se donne comme mission d’y accroître la représentation des professionnels Noirs.

Les membres fondateurs d’Accelerate Auto sont des représentants des constructeurs, des concessionnaires, des associations de l’industrie, des fournisseurs et des médias. Accelerate Auto recherche d’autres organisations de l’industrie automobile canadienne pour s’impliquer.

Accelerate Auto a créé une page LinkedIn et Instagram pour faire passer le message et créer un réseau de professionnels Noirs de l’industrie automobile qui appuieraient le mentorat, le réseautage entre pairs et d’autres initiatives. Un site Web a été créé à l’intention de toute personne souhaitant obtenir plus d’informations : www.accelerateauto.ca

Pour participer à la mission ou en savoir plus sur la façon dont vous pouvez aider, écrivez-nous à info@accelerateauto.ca

À propos d’Accelerate Auto

Accelerate Auto est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à augmenter la représentation des Noirs dans l’industrie automobile canadienne. Nous fournissons du mentorat aux dirigeants et aux professionnels Noirs afin de les aider à perfectionner leurs compétences et créons des occasions de réseautage entre pairs visant à favoriser l’avancement professionnel. Nous facilitons le cheminement de carrière pour attirer plus de talents Noirs dans l’industrie automobile et pour faire connaître les occasions qui s’y offrent. Nous visons à renforcer et à diversifier les effectifs dans l’industrie automobile.

C’est le moment d’accélérer le changement. Avec Accelerate Auto. www.accelerateauto.ca

À propos de Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. Premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 210 concessionnaires Nissan indépendants, dont 84 sont aussi concessionnaires de véhicules commerciaux et 123 sont certifiés pour les véhicules électriques, et 41 détaillants INFINITI.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez www.nissan.ca et www.INFINITI.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.