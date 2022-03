La Mosul Bank choisi BankWorld de CR2 pour accélérer la transformation des services bancaires numériques en Irak

BAGDAD--(BUSINESS WIRE)--La Mosul Bank (www.almosulbank.iq) choisi CR2 (www.CR2.com), l'un des plus importants fournisseurs de logiciels au monde sur le marché des services bancaires et des paiements numériques, pour accélérer sa stratégie de transformation bancaire numérique sur le marché irakien.

Grâce à cette dernière opération de CR2 la Mosul Bank permettra d’offrir un service bancaire numérique plus avancé au marché irakien de la banque de détail et aux entreprises, à travers des points d'accès mobiles et Internet. Les clients nouveaux et existants peuvent s'attendre à profiter d'une expérience numérique plus améliorée avec une interface utilisateur attrayante, une intégration numérique, des paiements faciles et une gamme de services bancaires et d'assistance personnelle qui répondent aux exigences numériques des clients d'aujourd'hui.

La Mosul Bank s’appuiera sur CR2, une plateforme primée, hautement configurable et flexible de BankWorld. Mosul Bank déploiera une gamme de fonctionnalités prêtes à l'emploi et pourra stimuler davantage l'innovation locale avec la possibilité de concevoir et de lancer facilement de nouveaux produits et services pour répondre aux exigences locales. L’offre d’un service numérique pionnier sur le marché stimulera l'adoption numérique par la clientèle existante, attirera de nouveaux clients et permettra de mieux servir son segment de clientèle en expansion (entreprises et PME).

M. Munaf Salim, directeur de l'Information de Mosul Bank a commenté,

"La Mosul Bank a signé un accord définitif avec CR2 qui nous incitera à réaliser notre ambition de devenir le leader du marché dans le secteur bancaire irakien".

"La plateforme BankWorld de CR2 nous permet de créer une expérience numérique sans précèdent sur ce marché. Les capacités de la plateforme de CR2 stimuleront notre base d'adoption numérique, réduiront le coût d'intégration des clients, fourniront des services numériques plus complets à nos clients particuliers et entreprise et offriront globalement une expérience utilisateur plus améliorée qui répond aux croissantes exigences du client numérique d'aujourd'hui, et ce, grâce à la transformation numérique de tout le secteur des services financiers", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de CR2, Fintan Byrne a ajouté,

"CR2 est très heureux d'avoir été sélectionné par la Mosul Bank, et est fière de l'aider à mener la transformation de ses services bancaires numériques en Irak. Nous soutenons un nombre croissant de banques dans la région du Moyen-Orient et l'Irak, comme dans d'autres pays de la région, représentant un marché où un réel sentiment d'urgence pour les banques à faire progresser leurs offres numériques pour rester compétitives et pertinentes face à l'intensification de la concurrence. Pour réussir cela, les banques doivent faire preuve d’innovation, d’adaptabilité et choisir un fournisseur de logiciels approprié qui partage la même vision et ambition".

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.