香港科技园公司英飞凌推出共同培育计划 加速微电子创新并推动初创发展

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 香港科技园公司（科技园公司）与全球顶尖半导体企业英飞凌科技香港有限公司（英飞凌）携手推出策略性共同培育计划，以释放初创企业的创新潜能以及大湾区微电子的庞大发展机遇。

受惠于移动性技术、边缘运算以及智慧城市的蓬勃发展，微电子行业亦正迅速增长。因此，为期三年的共同培育计划将集中为此行业培育高潜力的初创公司。英飞凌自2014年起成为科技园公司的园区公司，坐落于香港科学园。作为一间涵盖高效能、移动性、网络安全、物联网以至大数据技术的全球顶尖公司，英飞凌是共同孕育初创以及将创新理念转化成市场产品及方案的理想合作伙伴。

是次计划是科技园公司与「官产学研」各界别领袖一系列合作中的最新一项共同培育计划，旨在透过跨界别的强大创科网络，为初创企业提供支持。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示：「科技园公司正英飞凌等世界级创新企业合作，为高潜力并处于关键成长阶段的初创提供重要支持及机会。我们邀请来自世界各地、对创科充满热诚和抱负的学生和创新者加入我们蓬勃发展的生态圈，接触世界一流的专业知识、基础设施和技能，以加速微电子的商业化及市场应用。这一系列的合作伙伴关系将提升香港以至大湾区作为先进电子创新、制造及环球市场机遇的国际枢纽地位。」

英飞凌科技高级副总裁、电源与传感系统事业部大中华区负责人暨英飞凌科技香港有限公司执行董事潘大伟表示：「作为全球十大半导体公司之一，英飞凌透过微电子链接现实及数码世界，藉此为人们打造更便捷、更安全、更环保的生活。今次与科技园公司推出的共同培育计划，能够让我们与处于先进创新技术发展阶段的初创公司合作，协助他们蓬勃发展，同时更能积极推动公司的一贯使命，就是通过善用微电子的力量，塑造未来的商业活动及社会发展。」

对于处于早期发展阶段的初创公司而言，最困难的一环是将科研成果商品化，以及寻求使用案例以推动更广泛之市场应用。另外，产品测试、试点实验、探索市场机遇等均需要大量时间、精力、以及基建和重要伙伴资源的配合。

因此，当共同培育计划正式启动时，英飞凌会透过展开一系列以能源及传感器系统为主题的培训，分享专业知识，亦会在试点项目中与合适的初创公司合作，推动更多业务机会，同时利用先进技术为本地初创圈创造更多价值。

过去数年，英飞凌一直与科技园公司在不同项目上展开合作，包括参与建造科技园公司的数据分析平台（Data Analytics Platform），当中应用了英飞凌的雷达传感器于智能人流管理系统、智能大厦出入及灯光管理系统，以及智能泊车系统，以推动智能城市发展。此外，英飞凌的丰富合作伙伴资源更涵盖共同培育计划内的多个先进微电子创科发展领域。

科技园公司及英飞凌的共同培育计划内的初创能够透过科技园公司的测试及市场验证设施，进一步加快业务成长以至迈向成功。同时，科技园公司传感器封装集成实验室将会提供专用硬件中心，包括传感器设计、制造、验证、封装、测试等，用以支持微传感器及相关仪器的开发周期。另外，科技园公司的STP Platform协助初创和合作企业共同创造、实现以及想象技术，充分发挥他们的潜力。广泛的数据合作及虚拟实验室功能亦能够让初创在仿真和真实用户场景中测试、试验和验证相关技术。

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）成立接近20年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，三间独角兽企业经已落户，亦汇聚超过11,000名研究人才，以及逾千间从事人工智能及机械人技术、生物医药技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司于2001年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家的创科路上提供全方位支持，在香港茁壮成长，并扩展至大湾区、亚洲及全球各地。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港再工业化发展方向，重点带动先进制造业、电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领全球发展的重要引擎。

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关于英飞凌

英飞凌科技股份公司的前身西门子半导体部门于1994年在香港设立分公司，并于1995年正式进入中国大陆市场。目前，英飞凌在中国拥有约2600名员工，已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖应用研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业价值链，并在销售、应用技术研发、人才培养等方面与领先的企业、高等院校等开展了深入的合作。

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