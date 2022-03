Eastdil Secured apre una sede a Milano, espandendo la propria presenza in Europa

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Eastdil Secured, investment bank globale specializzata nel real estate, annuncia l’apertura di un nuovo ufficio a Milano con l’obiettivo di crescere in Europa.

A guidare la Società in Italia in qualità di Managing Director, Paolo Bellacosa, con una comprovata esperienza nell’ambito dell’investment banking immobiliare.

Roy Hilton March, CEO di Eastdil Secured ha commentato: “ Abbiamo un team fortissimo in Europa, e questa espansione aumenterà significativamente il valore che offriamo ai nostri clienti in Italia e in tutto il continente. Eastdil Secured è un’organizzazione orientata al lavoro di squadra che fornisce ai clienti una consulenza indipendente, globale e differenziata, e l’annuncio di oggi costituisce un altro significativo passo avanti mentre continuiamo ad estendere la nostra offerta globale a più clienti e mercati in tutto il mondo”.

Dopo l’inaugurazione della sede di Londra nel 2010, Eastdil Secured ha aperto uffici a Francoforte, Dublino, Parigi, Dubai, Tokyo e Hong Kong, registrando una crescita considerevole sui mercati di tutto il mondo.

“ In un mercato immobiliare globale sempre più competitivo, continuiamo ad adattarci, ad essere leader e a sviluppare la nostra presenza fisica ovunque i nostri clienti abbiano più bisogno di noi; l’apertura del nostro nuovo ufficio a Milano conferma questo impegno di lungo termine”, ha dichiarato James McCaffrey, Managing Director e responsabile delle attività in Europa di Eastdil Secured. “ Questa nuova sede è un passo naturale nella nostra evoluzione, e siamo lieti di dare il benvenuto ad un professionista del calibro di Paolo che guiderà il nostro business da Milano e aiuterà a espandere la presenza della nostra piattaforma a livello europeo”.

“ Sono entusiasta di entrare a far parte di una società tanto rinomata e di lavorare insieme ai miei nuovi partner con l’impegno di continuare a posizionare Eastdil Secured come investment bank di riferimento per i principali operatori immobiliari in Italia e nell’ambito del più ampio mercato europeo”, ha dichiarato Bellacosa. “ Eastdil Secured si differenzia nel nostro settore per la sua capacità unica di combinare la cultura di investment banking con una profonda ed ineguagliabile competenza in tutte le aree geografiche, asset class e cicli di mercato, e questa nuova apertura è un altro esempio della dedizione dell’azienda a servire i propri clienti”.

Prima di entrare in Eastdil Secured, Bellacosa ha trascorso cinque anni come partner di Vitale&Co, una delle principali boutique italiane di advisory finanziaria, dove ha assistito importanti investitori internazionali e domestici in operazioni di M&A di altissimo profilo. In precedenza, è stato Managing Director presso BNP Paribas Real Estate e CBRE.

Informazioni su Eastdil Secured

Consulente più riconosciuto e fidato sui mercati dei capitali immobiliari internazionali, Eastdil Secured crea valore per i propri clienti attraverso idee creative, realizzabili ed un’esecuzione impeccabile. Con un’impareggiabile combinazione di esperienza nei mercati dei capitali e di profonda comprensione degli elementi fondamentali del settore immobiliare, Eastdil Secured offre la migliore consulenza agli investitori di tutto il mondo in materia di mergers and acquisitions, dismissioni, joint venture, collocamento di debito, strutturazione e vendita del credito. Con la propria sede principale a New York, Eastdil Secured ha un’ampia presenza globale a supporto dei clienti, con uffici negli Stati Uniti, ad Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley e Washington, D.C., e a livello internazionale a Dubai, Dublino, Francoforte, Londra, Milano, Parigi, Hong Kong e Tokyo. Per maggiori informazioni riguardo a Eastdil Secured, la banca d’investimento immobiliare globale, visitare il sito https://www.eastdilsecured.com.