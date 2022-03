AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Seguros El Potosí, S.A.

MÉXICO, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) y una Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) a Seguros El Potosí, S.A. (El Potosí) (San Luis Potosí, México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de El Potosí reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de la compañía para fortalecer su base de capital a través de resultados netos positivos durante los últimos años, mientras implementa su estrategia comercial en el competitivo mercado de seguros de México.

La fortaleza de balance muy fuerte de El Potosí reconoce la capacidad de la compañía para fortalecer su base de capital para que calce adecuadamente sus obligaciones y su apetito de riesgo. La evaluación de muy fuerte también reconoce el perfil conservador del portafolio de inversiones de El Potosí y su concentración en valores de renta fija de México.

El Potosí ha reportado resultados netos positivos de manera consistente; el desempeño operativo de la compañía se caracteriza por ser rentable, lo que se ha logrado a través de los resultados de suscripción y es impulsado por los ingresos por inversiones. AM Best espera que El Potosí mantenga niveles de suficiencia de prima mientras implementa su estrategia de crecimiento.

AM Best evalúa el perfil de negocio de la compañía como neutral; la compañía suscribe primas en varios estados a través de una combinación de canales de distribución y tiene un portafolio diversificado de productos. Sin embargo, los riesgos de suscripción se concentran en México. La administración integral de riesgos de El Potosí se considera apropiada, dado que está bien integrada en sus operaciones. La compañía cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradores altamente calificados con un excelente nivel de security.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si El Potosí es capaz de demostrar una tendencia al alza de resultados netos positivos, respaldada por resultados técnicos favorables e ingresos por inversiones, así como estabilidad en métricas operativas clave. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos se debilita debido a un retiro significativo de capital o a un deterioro de los resultados operativos que finalmente se traduzca en una base de capital erosionada.

