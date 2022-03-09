Access Advance 回应杜塞尔多夫法院裁定，宣布 HEVC Advance 专利池的修订后的重复专利费政策

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--独立许可管理机构 Access Advance 今天宣布，其 HEVC Advance 专利池的许可方批准通过了一份修订的重复专利费政策。修订后的政策回应了杜塞尔多夫地区法院 2021 年 12 月 21 日的裁决，该裁决虽然认定 Vestel Germany GmbH（“Vestel”）应就其侵犯 HEVC Advance 许可方主张的一些HEVC 标准必要专利负赔偿责任，但没有授予禁令。

虽然 Access Advance 的重复专利费政策遵循（并超过）了长期的行业惯例，但德国法院认为，由于 HEVC Advance 专利池和 Vestel 获得许可的 MPEG LA HEVC 专利池有较大数量的重叠专利（因为 Vestel 在 2018 年在大量许可方退出 MPEG LA 之前获得了 MPEG LA 许可），因此认为此类做法不是 FRAND。具体而言，法院认为此类做法 （1） 没有对 HEVC Advance 专利池施加直接针对Vestel的法律义务，确保在两个专利池中对其专利授予许可的许可方没有收到重复专利费付款，并且 （2）没有在许可签署之前向 Vestel 足够明确地说明每家许可方将采用的防止许可方收到此类重复专利费的方法。

重要的是，对 HEVC Advance 专利池的其他各个方面，包括专利费率, 法院与以往一样没有表示任何担忧。在多个 HEVC Advance 专利池许可方此前针对 MAS Elektronik 提起的一组专利侵权案件中，该法院明确地认定 HEVC Advance 专利池许可和费率为 FRAND。 法院关于 Vestel 的裁决没有改变或削弱这一先前和根本的结论。

今天宣布的修订政策不仅解决了法院指出的问题，而且更进一大步，允许符合条件的HEVC Advance 专利池和其他 HEVC 专利池或联合许可计划下的被许可方选择从 HEVC Advance 专利池中扣除 HEVC Advance 许可方因 HEVC Advance 专利池和其他 HEVC 专利池或联合许可计划下许可的专利而可能获得的重复专利费金额。此前，每个 HEVC Advance 许可方都可以确定被许可方将从哪个专利池或许可计划中获得重复专利费的扣除。

请访问：https://accessadvance.com/licensing-programs/hevc-advance/以获取关于修订后的重复专利费政策、相关的HEVC Advance 专利组合许可协议的重复专利费调整修订本、以及重复专利费估算请求的详细信息。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC（前身为 HEVC Advance LLC）是一家独立的许可管理机构，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的标准必要专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了一种透明高效的许可机制。Access Advance 目前管理和运营 HEVC Advance 专利池，用于许可对 H.265/HEVC 技术标准必要专利，以及独立 VVC Advance 专利池，用于许可对 VVC/H.266 技术的标准必要专利。 有关 Access Advance、HEVC Advance 专利池或 VVC Advance 专利池的更多信息，请访问 www.accessadvance.com。