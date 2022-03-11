「昂首向前的女性」——彪馬為推動運動事業向前發展的女性喝彩

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Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

  • Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

德國黑佐根奧拉赫--()--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)繼續擴大其反應熱烈的品牌宣傳活動“She Moves Us”，聚焦於旗下女性品牌大使，為那些推動運動事業向前發展、鼓舞世界各地婦女的女性喝彩。

在全球流行樂界巨星Dua Lipa的領銜下，彪馬邀請旗下女性運動大使分享她們的價值觀，以及推動她們在各自領域不斷前進的力量——她們成功的關鍵、她們面臨的挑戰，以及她們在成長過程中的收穫。

除Dua Lipa外，彪馬旗下的女性運動員還包括：美國女子籃球聯盟(WNBA)球星Skylar Diggins-Smith和Breanna Stewart；高爾夫運動員Tisha Alyn；足球運動員Nikita Parris、Ingrid Engen和Fridolina Rolfö；三級跳運動員Yaroslava Mahuchikh；女子方程式賽車手Naomi Schiff和滑板運動員Isadora Pacheco。

WNBA球星Skylar Diggins表示：「在我看來，She Moves Us就像是女性的社群。這是啟發、教育、賦權和激勵女性的平臺，旨在提升女性，為女性喝彩，展現女性之美、女性的生活型態，以及融入其中的運動、文化和價值觀。」

“She Moves Us”活動旨在透過故事分享和共同行動來為女童和年輕女性賦權，提升全球女童和女性的權益。該活動的靈感源於流行音樂巨星、彪馬品牌大使Dua Lipa 。她表示：「分享女性的成功故事旨在改變過往的宣傳模式，特別是在運動和娛樂這些過去傾向於大肆宣揚男性成就的領域。現代女性在各個方面都取得不俗的成績，能夠慶祝她們所取得的成就，尤為令人振奮、令人鼓舞。該活動同時也鼓勵那些正在努力奮鬥、立志成為下一個閃耀之星的女性。現在，女性所取得的成就值得讓全世界看見！

彪馬已開發了眾多專為婦女和女童設計的運動裝備，包括專為女性打造的生理期內褲和運動服、寬鬆運動服、孕期產品，以及具有特定機能的產品等。彪馬協助所有運動員發揮最佳水準，並攜手全球多家組織及合作夥伴，致力於排除女童參與運動時所面臨的障礙。Women Win是彪馬的合作夥伴之一，該組織致力於透過運動為全球女童和女性賦權。

如欲觀看She Moves Us影片，請點選此處：https://youtu.be/g33Cde7j04c

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Gudrun Cämmerer
Teamhead Global PR
gudrun.caemmerer@puma.com

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