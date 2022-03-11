「昂首向前的女性」——彪馬為推動運動事業向前發展的女性喝彩

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)繼續擴大其反應熱烈的品牌宣傳活動“She Moves Us”，聚焦於旗下女性品牌大使，為那些推動運動事業向前發展、鼓舞世界各地婦女的女性喝彩。

在全球流行樂界巨星Dua Lipa的領銜下，彪馬邀請旗下女性運動大使分享她們的價值觀，以及推動她們在各自領域不斷前進的力量——她們成功的關鍵、她們面臨的挑戰，以及她們在成長過程中的收穫。

除Dua Lipa外，彪馬旗下的女性運動員還包括：美國女子籃球聯盟(WNBA)球星Skylar Diggins-Smith和Breanna Stewart；高爾夫運動員Tisha Alyn；足球運動員Nikita Parris、Ingrid Engen和Fridolina Rolfö；三級跳運動員Yaroslava Mahuchikh；女子方程式賽車手Naomi Schiff和滑板運動員Isadora Pacheco。

WNBA球星Skylar Diggins表示：「在我看來，She Moves Us就像是女性的社群。這是啟發、教育、賦權和激勵女性的平臺，旨在提升女性，為女性喝彩，展現女性之美、女性的生活型態，以及融入其中的運動、文化和價值觀。」

“She Moves Us”活動旨在透過故事分享和共同行動來為女童和年輕女性賦權，提升全球女童和女性的權益。該活動的靈感源於流行音樂巨星、彪馬品牌大使Dua Lipa 。她表示：「分享女性的成功故事旨在改變過往的宣傳模式，特別是在運動和娛樂這些過去傾向於大肆宣揚男性成就的領域。現代女性在各個方面都取得不俗的成績，能夠慶祝她們所取得的成就，尤為令人振奮、令人鼓舞。該活動同時也鼓勵那些正在努力奮鬥、立志成為下一個閃耀之星的女性。現在，女性所取得的成就值得讓全世界看見！」

彪馬已開發了眾多專為婦女和女童設計的運動裝備，包括專為女性打造的生理期內褲和運動服、寬鬆運動服、孕期產品，以及具有特定機能的產品等。彪馬協助所有運動員發揮最佳水準，並攜手全球多家組織及合作夥伴，致力於排除女童參與運動時所面臨的障礙。Women Win是彪馬的合作夥伴之一，該組織致力於透過運動為全球女童和女性賦權。

如欲觀看She Moves Us影片，請點選此處：https://youtu.be/g33Cde7j04c

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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