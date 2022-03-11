“昂首向前的女性”——彪马为推动体育事业向前发展的女性喝彩

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Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

  • Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

德国黑措根奥拉赫--()--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)继续推进其反响热烈的品牌宣传活动“She Moves Us”，聚焦于旗下女性品牌大使，为那些推动体育事业向前发展、鼓舞世界各地妇女的女性喝彩。

在全球流行乐巨星Dua Lipa的领衔下，彪马邀请旗下女性体育大使分享她们的价值观，以及推动她们在各自领域不断前行的力量——她们成功的关键、她们面临的挑战，以及她们在成长过程中的收获。

除Dua Lipa外，彪马旗下的女性运动员还包括：美国女子篮球联盟(WNBA)球星Skylar Diggins-Smith和Breanna Stewart；高尔夫运动员Tisha Alyn；足球运动员Nikita Parris、Ingrid Engen和Fridolina Rolfö；三级跳运动员Yaroslava Mahuchikh；女子方程式赛车手Naomi Schiff和滑板运动员Isadora Pacheco。

WNBA球星Skylar Diggins表示：“在我看来，She Moves Us就像一个女性的社群。这是一个启发、教育、赋能和激励女性的平台，旨在提升女性，为女性喝彩，展现女性之美、女性的生活方式，以及融入其中的体育、文化和价值观。”

“She Moves Us”活动旨在通过故事分享和各方联合举措来为女童和年轻女性赋能，提升全球女童和女性的权益。该活动的灵感源于流行音乐巨星、彪马品牌大使Dua Lipa 。她表示：“分享女性的成功故事旨在改变过往的宣传模式，特别是在体育和娱乐这些过去倾向于大肆宣扬男性成就的领域。现代女性在各个方面都取得了不俗的成绩，能够庆祝她们所取得的成就，尤为令人激动、令人鼓舞。该活动同时也鼓励那些正在努力奋斗、立志成为下一个闪耀之星的女性。现在，女性所取得的成就值得让全世界看见！

彪马已开发了众多专为妇女和女童设计的运动装备，包括专为女性打造的生理期内衣和运动装、宽松运动装、孕期产品，以及具有特定性能的产品等。彪马为所有运动员发挥最佳水平提供助力，并携手全球多家组织及合作伙伴，致力于消除女童参加体育运动所面临的障碍。Women Win是彪马的合作伙伴之一，该组织致力于通过体育运动赋能全球女童和女性。

如需观看She Moves Us视频，请点击：https://youtu.be/g33Cde7j04c

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约有1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Gudrun Cämmerer
Teamhead Global PR
gudrun.caemmerer@puma.com

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