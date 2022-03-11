“昂首向前的女性”——彪马为推动体育事业向前发展的女性喝彩

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)继续推进其反响热烈的品牌宣传活动“She Moves Us”，聚焦于旗下女性品牌大使，为那些推动体育事业向前发展、鼓舞世界各地妇女的女性喝彩。

在全球流行乐巨星Dua Lipa的领衔下，彪马邀请旗下女性体育大使分享她们的价值观，以及推动她们在各自领域不断前行的力量——她们成功的关键、她们面临的挑战，以及她们在成长过程中的收获。

除Dua Lipa外，彪马旗下的女性运动员还包括：美国女子篮球联盟(WNBA)球星Skylar Diggins-Smith和Breanna Stewart；高尔夫运动员Tisha Alyn；足球运动员Nikita Parris、Ingrid Engen和Fridolina Rolfö；三级跳运动员Yaroslava Mahuchikh；女子方程式赛车手Naomi Schiff和滑板运动员Isadora Pacheco。

WNBA球星Skylar Diggins表示：“ 在我看来，She Moves Us就像一个女性的社群。这是一个启发、教育、赋能和激励女性的平台，旨在提升女性，为女性喝彩，展现女性之美、女性的生活方式，以及融入其中的体育、文化和价值观。”

“She Moves Us”活动旨在通过故事分享和各方联合举措来为女童和年轻女性赋能，提升全球女童和女性的权益。该活动的灵感源于流行音乐巨星、彪马品牌大使Dua Lipa 。她表示：“ 分享女性的成功故事旨在改变过往的宣传模式，特别是在体育和娱乐这些过去倾向于大肆宣扬男性成就的领域。现代女性在各个方面都取得了不俗的成绩，能够庆祝她们所取得的成就，尤为令人激动、令人鼓舞。该活动同时也鼓励那些正在努力奋斗、立志成为下一个闪耀之星的女性。现在，女性所取得的成就值得让全世界看见！”

彪马已开发了众多专为妇女和女童设计的运动装备，包括专为女性打造的生理期内衣和运动装、宽松运动装、孕期产品，以及具有特定性能的产品等。彪马为所有运动员发挥最佳水平提供助力，并携手全球多家组织及合作伙伴，致力于消除女童参加体育运动所面临的障碍。Women Win是彪马的合作伙伴之一，该组织致力于通过体育运动赋能全球女童和女性。

如需观看She Moves Us视频，请点击：https://youtu.be/g33Cde7j04c

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约有1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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