Com a campanha “SHE MOVES FORWARD”, a PUMA celebra as mulheres que agitam o mundo dos esportes

Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa de produtos esportivos PUMA expandiu a bem-sucedida campanha “SHE MOVES US” da marca para se concentrar em suas principais embaixadoras do esporte e celebrar as mulheres que avançaram nos esportes para inspirar outras mulheres do mundo inteiro.

Lideradas pela popstar global Dua Lipa, a PUMA convidou as embaixadoras do esporte da marca para falar sobre os seus valores e coisas que as fazem avançar em suas respectivas carreiras – a chave de seu sucesso, os desafios que enfrentam e o que aprenderam ao longo do caminho.

Dua Lipa se unirá às várias atletas da PUMA, como as estrelas da WNBA Skylar Diggins-Smith e Breanna Stewart, a golfista Tisha Alyn, a jogadora de futebol Nikita Parris, Ingrid Engen e Fridolina Rolfö, a saltadora Patricia Marmona, a piloto da série W Naomi Schiff e a skatista Isadora Pacheco.

Skylar Diggins, estrela da WNBA disse: “ Para mim, She Moves Us, é como uma comunidade. Eu vejo isso como uma plataforma para inspirar, educar, capacitar, encorajar, elevar e celebrar as mulheres, mostrar as mulheres e o nosso estilo de vida e como os esportes, a cultura e os valores se entrelaçam nessas coisas”.

O objetivo da campanha “She Moves Us” é empoderar as meninas e mulheres jovens através do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para impactar os direitos de meninas e mulheres no mundo inteiro. É inspirada pela popstar global e embaixadora da PUMA, Dua Lipa, que disse: " Compartilhar histórias de sucesso faz parte da mudança de narrativa, especialmente em áreas como os esportes e o entretenimento, que tendem a amplificar as realizações dos homens. As mulheres já fazem sucesso em todas as áreas e comemorar suas conquistas é emocionante e empoderador. Também incentiva aquelas mulheres que se levantam para alcançar as estrelas. Agora, vamos mostrar ao mundo do que somos capazes!”

A PUMA tem uma oferta de produtos inclusiva para atender às mulheres e às meninas nos esportes. Isso inclui roupas íntimas e roupas esportivas para o período de menstruação, roupas esportivas discretas, produtos de maternidade e desempenho projetados exclusivamente para as mulheres. A PUMA apoia todas as atletas para que se apresentem no seu nível mais alto e trabalha com organizações e parceiros que assumiram o compromisso de eliminar as barreiras que impedem as meninas de praticar esportes. Um exemplo desse tipo de parceria é a Women Win - uma organização que empodera meninas e mulheres do mundo inteiro através do esporte.

Para assistir ao vídeo da campanha She Moves Us, clique aqui: https://youtu.be/g33Cde7j04c

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA promoveu incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como o futebol, a corrida e treinamento, o basquete, o golfe e o automobilismo. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências desportivas à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é detentor das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas do mundo inteiro e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.