Avec la campagne "SHE MOVES FORWARD", PUMA met à l'honneur les femmes qui font avancer le monde du sport

Sports company PUMA has expanded its successful brand campaign “SHE MOVES US” to focus on its top female sports ambassadors, celebrating the women who have moved sports forward to inspire other women around the world.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société de sport PUMA élargit sa campagne à succès "SHE MOVES US" afin de se concentrer sur ses principales ambassadrices sportives, célébrant ainsi les femmes qui font avancer le sport pour inspirer d'autres femmes aux quatre coins du globe.

Sous l'impulsion de la superstar de pop Dua Lipa, PUMA a invité ses ambassadrices sportives à parler de leurs valeurs et des choses qui les motivent dans leurs disciplines respectives – leur clé de la réussite, les défis qu'elles ont dû relever et les leçons qu'elles en ont tirées.

Dua Lipa sera rejointe par de nombreuses athlètes PUMA, comme les stars de WNBA Skylar Diggins-Smith et Breanna Stewart, la golfeuse Tisha Alyn, les footballeuses Nikita Parris, Ingrid Engen et Fridolina Rolfö, la spécialiste du triple saut Patricia Marmona, la pilote des W-series Naomi Schiff et la skateboardeuse Isadora Pacheco.

Skylar Diggins, star de WNBA: "Pour moi, She Moves Us est comme une communauté. Je considère cette campagne comme un tremplin pour inspirer, éduquer, autonomiser et encourager les femmes; les élever, les célébrer, les faires connaître, et pour présenter comment notre style de vie, notre sport, notre culture et nos valeurs s'entremêlent dans cette initiative."

La campagne "She Moves Us" vise à autonomiser les filles et les jeunes femmes à travers des histoires partagées et des initiatives communes promouvant les droits des filles et des femmes à l'échelle mondiale. Elle s'inspire directement de Dua Lipa, star du pop internationale et ambassadrice de PUMA, qui a déclaré: "Partager des récits de réussite contribue à faire évoluer des mentalités qui, en particulier dans des domaines comme le sport et le divertissement, ont eu tendance à amplifier les accomplissements des hommes. Les femmes parviennent déjà à des résultats incroyables et célébrer leurs accomplissements est à la fois formidable et libérateur. La campagne encourage également celles qui visent à atteindre les étoiles. Il est temps de montrer au monde de quoi nous sommes capables!"

PUMA propose une gamme inclusive de produits de sport pour les filles et les femmes, notamment des sous-vêtements et des articles activewear, des vêtements de sport épurés, une offre maternité et des produits de performance conçus exclusivement pour les femmes. PUMA soutient toutes les athlètes pour les faire évoluer au plus haut niveau, et travaille au côté d'organisations et de partenaires pour abaisser les barrières empêchant la participation des filles au sport. Parmi les partenaires figure Women Win - une organisation qui autonomise les filles et les femmes du monde entier à travers le sport.

Retrouvez la vidéo She Moves Us sur: https://youtu.be/g33Cde7j04c

