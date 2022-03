Total Telecom: G.U.I.D.E. vise à libérer un nouvel avenir numérique innovant

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Au Mobile World Congress 2022, Total Telecom a rapporté la démonstration réalisée par Huawei - exploiter le potentiel des technologies émergentes pourrait permettre de renforcer l'intelligence des réseaux et d'aider les opérateurs à être prêts à saisir les possibilités inexploitées de la numérisation.

Pour aider les opérateurs à prospérer et innover dans ce nouvel avenir numérique, Huawei redéfinit son modèle GUIDE, qu'elle définit comme l'établissement d'une connectivité gigabit omniprésente, qui accélère l'automatisation extrême pour répondre aux incertitudes et fournir des systèmes informatiques intelligents et des réseaux en tant que services. Tout ceci tout en proposant des expériences différenciées à la demande et en assurant la durabilité des TIC vertes.

"GUIDE créé une structure évolutive à trois couches. Premièrement, elle esquisse l'avenir. Il s'agit de notre proposition de vision commerciale partagée pour le monde numérique, qui intègre le développement de services, l'efficacité opérationnelle, la valeur commerciale et la contribution sociale," a affirmé lors de son intervention Peng Song, président, Division mondiale Carrier Marketing et ventes de solutions, chez Huawei.

Le nouveau modèle GUIDE créé également des indicateurs de mesures de réseaux, tel le guide de planification de marché, à diverses étapes de développement, qui permet de découvrir la voie la plus adaptée pour l'évolution des réseaux.

Selon le rapport Intelligent World 2030 d'Huawei, on comptera, d'ici 2030, plus de 200 milliards de connexions internationales, en raison de l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Le rapport affirme en outre que la fibre haut débit comptera 1,6 milliard d'abonnés, ce qui rendra possibles les communications holographiques et l'humanisation de l'espace via le réseau haut débit résidentiel de 10G.

Au Salon MWC 2022, Huawei présente également toute une palette de ses derniers produits et technologies, tels le MetaAAU 5G, la Fiber-to-the-Room (FTTR) et le Optical Cross-connect (OXC), permettant aux opérateurs de déployer, à grande échelle, des services d'accès à plusieurs Gigabits et de les aider à parvenir à une nouvelle croissance via des innovations dans le domaine des réseaux, des services et des modèles commerciaux. Huawei a également aidé un opérateur à lancer le premier train à grande vitesse au monde doté d'une couverture 5G.

Tournée vers l'avenir, la conception générale du modèle GUIDE joue un rôle crucial dans l'accélération de la transformation numérique et la reprise au sein des économies frappées par la pandémie.

À propos de Total Telecom

Total Telecom diffuse des actualités quotidiennes en ligne

