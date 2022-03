Strategic Retail Partners (SRP) annonce l'acquisition de Distributions Franco

CASTLE ROCK, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Strategic Retail Partners (SRP), une société du portefeuille d'Aurora Capital Partners et principal gestionnaire de catégories et fournisseur de solutions à plus de 70 000 points de vente au détail aux États-Unis et au Canada, a annoncé l'acquisition de Distributions Franco. La large gamme de produits de qualité de Franco, dont des produits électroniques, des lunettes, des jouets, des bijoux, des vêtements, etc. vient compléter le portefeuille de produits en pleine expansion de SRP.

L'acquisition, qui a été conclue le 28 février 2022, offre une occasion à SRP de poursuivre sa croissance en Amérique du Nord.

« L'impressionnante variété de produits et la capacité de prévision des tendances de Franco la distinguent dans les réseaux de dépanneurs et de stations-service du Québec, a déclaré Don McIntyre, chef de la direction de SRP. Nous sommes ravis d'inclure Franco dans notre famille d'entreprises en pleine croissance ».

« Au cours des 23 dernières années, notre entreprise s'est développée en privilégiant nos relations avec les clients et les fournisseurs. La fierté et l'engagement de nos employés à fournir des produits et services de haute qualité nous ont toujours caractérisés, a ajouté Annie Racicot, présidente de Distributions Franco. En nous joignant à l'équipe de SRP, nous réunissons deux entreprises visionnaires et élargissons nos possibilités de croissance sur les marchés québécois et canadiens. »

Franco rejoint SRP dans la foulée des récentes acquisitions d'Aerial Bouquets et de MobilEssentials LLC, apportant une variété de marques. Celles-ci comprennent ses propres marques comme Colossal, Shift et Tundra, ainsi que des marques tierces comme Little Tree, Duracell, Hot Wheels et Energizer.

« Franco a connu une croissance impressionnante de 30 % de sa clientèle au cours des trois dernières années, a déclaré Garson Hoffman, président de SRP Canada. Son équipe dévouée, les services et les solutions novateurs qu’elle propose et sa plateforme de commerce électronique contribuent tous à son succès, et nous sommes ravis de l’accueillir dans l'équipe SRP. »

À propos de Strategic Retail Partners

Strategic Retail Partners (SRP) est l'un des principaux fournisseurs nord-américains de produits de consommation et de solutions de vente au détail à source unique à plus de 70 000 points de vente dans les secteurs des dépanneurs, restauroutes, parcs d’attractions et complexes touristiques, et magasins d’articles de sport et de voyages. Comptant environ 1 000 collègues et sept centres de distribution, l'entreprise fournit des services de livraison directe en magasin (DSD) selon des itinéraires établis et se spécialise dans l'innovation des produits, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse des données. SRP offre de la valeur à ses clients dans un large éventail de catégories de produits, notamment les produits électroniques, les lunettes, les jouets en peluche et d'autres produits de consommation essentiels. Le portefeuille de SRP comprend des marques exclusives comme Solaray, Pugs, Celltronix, bHip, SMART Accessories et Cloudz, ainsi qu'une variété de produits sous licence, et divisions, dont Fiesta, Global, Aerial Bouquets, MobilEssentials, Distributions Franco, SRPi et SRP Canada. Pour en savoir plus sur Strategic Retail Partners, rendez-vous sur le site : www.srpcompanies.com.

À propos de SRP CANADA

SRP Canada est le principal fournisseur de produits électroniques, de lunettes et de nouveautés à plus de 10 000 points de vente au détail au Canada depuis plus de 35 ans. Basée à Richmond Hill, en Ontario, l'entreprise fournit également des services DSD en mettant l'accent sur l'innovation de produits axés sur le consommateur et ciblant le marché canadien, tout en maximisant la rentabilité pour ses clients.