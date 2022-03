EKF Life Sciences et ABEC collaborent pour un renforcement des capacités de biofabrication aux États-Unis

BETHLEHEM, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--ABEC, fournisseur mondial de solutions et de services techniques pour la fabrication de produits biotechnologiques, annonce la fourniture de matériel de bioprocédés sur mesure et à grande échelle, y compris un fermentateur en acier inoxydable de 14 500 litres et un système de préparation de milieux de 8 000 libres, à EKF Life Sciences, une division d'EKF Diagnostics Holdings plc, qui fabrique des enzymes de diagnostic et des produits personnalisés sous contrat utilisés dans le diagnostic médical, la pharmaceutique et l'industrie. L'accord vise la fourniture au site d'EKF Life Sciences situé à South Bend, dans l'Indiana, de matériel de bioprocédé qui renforcera sensiblement la capacité de production d'enzymes d'EKF, utilisées dans diverses applications diagnostiques et de sciences du vivant.

Chef de file des matériaux diagnostiques de haute qualité, EKF s'engage à fournir de manière rapide et rentable des produits critiques aux secteurs mondiaux des sciences du vivant et des soins de santé. ABEC a plus de 45 années d'expérience dans la conception de fermentateurs à gros volume et dispose de capacités internes complètes en matière d'ingénierie et de fabrication. ABEC fournira des services d'ingénierie au nouveau site de fermentation d'EKF pour garantir une performance optimale des processus et une intégration parfaitement fluide. Le fermentateur de 14 500 litres sera doté des panneaux brevetés de refroidissement interne d'ABEC, qui garantiront un assainissement efficace, une évacuation optimale de la chaleur et une productivité maximale du fermentateur.

"EKF Life Sciences s'engage à développer de nouveaux produits et des capacités répondant au mieux aux besoins du secteur du diagnostic in vitro au niveau mondial. Ce partenariat avec ABEC constitue une étape majeure pour notre stratégie de croissance organique", déclare Mike Salter, PDG d'EKF Diagnostics Holdings plc. "Ce matériel innovant et ces ressources nous permettrons de répondre rapidement aux exigences de fabrication spécifiques, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec toute l'équipe d'ABEC pour continuer à élargir nos capacités de biofabrication."

"Les technologies novatrices et les solutions clé en main d'ABEC sont uniques dans le secteur", déclare Scott Pickering, PDG et président du conseil d'ABEC. "Nous sommes ravis de pouvoir soutenir l'expansion et la croissance d'EKF."

À propos d'ABEC

Depuis 1974, ABEC est un leader mondial des solutions et services d'ingénierie destinés au secteur manufacturier de l'industrie biotechnologique. La majorité des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde sont des clients d'ABEC. De nombreux traitements de pointe sont développés par des procédés et des équipements conçus, fabriqués, installés et entretenus par ABEC. La valeur unique d'ABEC repose sur une longue expérience, ses capacités internes, une approche personnalisée et flexible, et une crédibilité à long terme. Que ce soit pour accroître la capacité ou améliorer les installations existantes, les solutions clés en main et les services d'assistance d'ABEC réduisent le coût global et le délai de mise sur le marché tout en garantissant une productivité maximale. Pour en savoir plus sur ABEC, rendez-vous sur abec.com et contactez-nous via email à l'adresse info@abec.com.

À propos d'EKF Life Sciences

EKF Life Sciences fabrique, à partir de la fermentation bactérienne, des enzymes et des biomolécules destinées au DIV depuis 1983. La société a développé des compétences clés dans le transfert technologique au service de la mise sur le maché, et dans la mise à échelle des procédés de fermentation, passant ainsi de conteneurs d'essai à une fabrication à grand volume d'enzymes stables et fiables. La fabrication éprouvée de ces enzymes permet une production de masse pour des kits de test.

Avec le développement continu des plateformes d'expression microbienne et l'intérêt renforcé pour des applications médicales et industrielles afin de produire biologiquement des produits intermédiaires et finis, EKF Life Sciences s'impose comme une passerelle indispensable dans l'amélioration des processus de fabrication sensibles à l'environnement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.