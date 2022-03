EKF Life Sciences e ABEC si associano per l'espansione della bioproduzione negli Stati Uniti

BETHLEHEM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--ABEC un fornitore globale leader di soluzioni ingegnerizzate e servizi per la produzione biotecnologica, ha annunciato oggi che fornirà attrezzature personalizzate e su larga scala per il bioprocesso, tra cui un fermentatore in acciaio inossidabile dal volume totale di 14.500 litri e un sistema di preparazione dei media da 8.000 litri per EKF Life Sciences una divisione di EKF Diagnostics Holdings plc, che produce enzimi diagnostici e prodotti personalizzati a contratto per l'uso nella diagnostica medica, farmaceutica e industriale. L'accordo fornisce all'impianto di EKF Life Sciences di South Bend, Indiana, l'attrezzatura di bioprocesso che espanderà significativamente la capacità produttiva di EKF di enzimi utilizzati in una varietà di applicazioni diagnostiche e Life Science.

Leader nel settore dei materiali diagnostici di alta qualità, EKF è impegnata nella fornitura tempestiva e conveniente di prodotti critici alle industrie globali delle scienze della vita e della sanità. ABEC ha oltre 45 anni di esperienza nella progettazione di fermentatori su larga scala e capacità complete di ingegneria e produzione in-house. ABEC fornirà servizi di ingegneria per il nuovo impianto di fermentazione di EKF per garantire prestazioni di processo ottimali e un'integrazione perfetta dell'impianto. Il fermentatore da 14.500 litri sarà caratterizzato dai pannelli di raffreddamento interni brevettati da ABEC, che consentiranno un'efficiente sanificazione, una rimozione ottimale del calore e la massima produttività possibile del fermentatore.

"EKF Life Sciences si dedica allo sviluppo di nuovi prodotti e capacità che servano al meglio il mercato della diagnostica in vitro su scala globale. La partnership con ABEC è un altro passo importante per accelerare la nostra strategia di crescita organica".ha detto Mike Salter, CEO di EKF Diagnostics Holdings plc. "Le loro attrezzature innovative e le loro risorse ci permetteranno di fornire rapidamente i nostri requisiti di produzione specifici e non vediamo l'ora di lavorare con loro mentre continuiamo ad espandere le nostre capacità e capacità di bioproduzione".

"Le tecnologie innovative e le soluzioni complete chiavi in mano di ABEC sono uniche nel settore".ha detto Scott Pickering, amministratore delegato e presidente dell'ABEC."Non vediamo l'ora di continuare a sostenere l'espansione e la crescita di EKF".

Informazioni su ABEC

Dal 1974, ABEC è un leader globale nella fornitura di soluzioni di processo ingegnerizzate e servizi per la produzione nell'industria biotecnologica. La maggior parte delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche del mondo sono clienti ABEC; con molte delle terapie leader di oggi prodotte da processi e attrezzature progettate, prodotte, installate e assistite da ABEC. Il valore unico di ABEC si basa su una lunga esperienza, capacità complete in-house, un approccio personalizzato e flessibile e una credibilità a lungo termine. Sia che si tratti di aggiungere capacità o di migliorare gli impianti esistenti, le soluzioni chiavi in mano di ABEC e i servizi di supporto riducono il costo complessivo e il tempo di commercializzazione, offrendo al contempo la massima produttività. Visitare: abec.com, email info@abec.com.

Informazioni su EKF Life Sciences

EKF Life Sciences produce enzimi e biomolecole correlate da fermentazione batterica per l'uso in IVD dal 1983. Da allora, ha sviluppato competenze chiave nel trasferimento di tecnologia alla commercializzazione e nell'aumento di scala dei processi di fermentazione da vasi da banco alla produzione di enzimi stabili e affidabili su larga scala. Questi enzimi possono essere prodotti in modo consistente su larga scala per la produzione di massa di kit di test.

Con il continuo sviluppo di piattaforme di espressione microbica e l'interesse crescente nelle applicazioni mediche e industriali per intermedi e prodotti prodotti biologici, EKF Life Sciences funge da collegamento critico nell'evoluzione dei processi di produzione migliorati e sensibili all'ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.