EKF Life Sciences en ABEC gaan partnerschap aan voor expansie van Amerikaanse bioproductie

BETHLEHEM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--ABEC, een toonaangevende wereldwijde leverancier van technische oplossingen en diensten voor biotechproductie, heeft vandaag aangekondigd dat het op maat gemaakte, grootschalige bioprocesapparatuur zal leveren, waaronder een roestvrijstalen fermentor met een totaalvolume van 14.500 liter en een mediapreparatie-systeem van 8.000 liter, aan EKF Life Sciences, een divisie van EKF Diagnostics Holdings plc, dat diagnostische enzymen en op maat gemaakte producten maakt voor gebruik in medische diagnostiek, de farmaceutische sector en industrie. De overeenkomst voorziet de faciliteit van EKF Life Sciences in South Bend, Indiana, van de bioprocesapparatuur die de productiecapaciteit van EKF van enzymen, die in een verscheidenheid aan diagnostische en Life Science-toepassingen worden gebruikt, aanzienlijk zal uitbreiden.

Als marktleider in hoogwaardige diagnostische materialen zet EKF zich in voor de tijdige en kosteneffectieve levering van kritieke producten aan de wereldwijde life science- en gezondheidszorgindustrieën. ABEC heeft meer dan 45 jaar ervaring in het ontwerpen van grootschalige fermentoren en volledige interne engineering- en productiemogelijkheden. ABEC zal technische diensten leveren voor de nieuwe fermentatiefaciliteit van EKF om optimale procesprestaties en naadloze integratie van de faciliteiten te garanderen. De fermentor van 14.500 liter zal zijn voorzien van de gepatenteerde interne koelpanelen van ABEC, die efficiënte sanitatie, optimale warmteafvoer en de hoogst mogelijke fermetorproductiviteit mogelijk maken.

“EKF Life Sciences is toegewijd aan het ontwikkelen van nieuwe producten en mogelijkheden die de markt voor in-vitrodiagnostiek op wereldschaal het beste van dienst zijn. De samenwerking met ABEC is een nieuwe belangrijke stap in het versnellen van onze organische groeistrategie,” aldus Mike Salter, CEO van EKF Diagnostics Holdings plc. "Hun innovatieve apparatuur en middelen zullen ons in staat stellen om snel aan onze specifieke productievereisten te voldoen en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken terwijl we onze bioproductiemogelijkheden en -capaciteit blijven uitbreiden."

"De innovatieve technologieën en complete turnkey-oplossingen van ABEC zijn uniek in de branche," stelde Scott Pickering, CEO en voorzitter van ABEC. "We kijken ernaar uit om de uitbreiding en groei van EKF te blijven ondersteunen."

Over ABEC

Sinds 1974 is ABEC een wereldleider in het leveren van technische procesoplossingen en -diensten voor productie in de biotechindustrie. Een meerderheid van 's werelds farmaceutische en biotechbedrijven zijn ABEC-klanten; met veel van de toonaangevende therapieën van vandaag de dag vervaardigd door processen en apparatuur die zijn ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd en onderhouden door ABEC. De unieke waarde van ABEC is gebaseerd op een lange ervaring, volledige interne capaciteiten, een op maat gemaakte, flexibele aanpak en geloofwaardigheid op lange termijn. Of het nu gaat om het toevoegen van capaciteit of het verbeteren van bestaande faciliteiten, de kant-en-klare oplossingen en ondersteunende diensten van ABEC verlagen de totale kosten en time-to-market en leveren maximale productiviteit. Ga naar: abec.com, e-mail info@abec.com.

Over EKF Life Sciences

EKF Life Sciences produceert sinds 1983 enzymen en gerelateerde biomoleculen uit bacteriële fermentatie voor gebruik in IVD. Sindsdien heeft het kerncompetenties ontwikkeld op het gebied van technologieoverdracht naar commercialisering, en de opschaling van fermentatieprocessen van benchtop-vaten tot de productie van grootschalige stabiele en betrouwbare enzymen. Deze enzymen kunnen consistent op grote schaal worden geproduceerd voor massaproductie van testkits.

Met de voortdurende ontwikkeling van microbiële expressieplatforms en de groeiende interesse in medische en industriële toepassingen voor biologisch geproduceerde tussenproducten en producten, dient EKF Life Sciences als een cruciale schakel in de evolutie van verbeterde en milieugevoelige productieprocessen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.