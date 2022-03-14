EKF Life Sciences 携手ABEC拓展美国生物制造业务

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的生物制造工程解决方案与服务供应商ABEC今天宣布，它将向EKF Diagnostics Holdings plc旗下的 EKF Life Sciences提供定制的大型生物工艺设备，包括一个总容积为14,500升的不锈钢发酵罐和一个8,000升的培养基制备系统。EKF Life Sciences致力于生产诊断用酶和合同定制产品，用于医疗诊断、制药和工业行业。该协议将为EKF Life Sciences位于印第安纳州南本德的工厂提供生物工艺设备，这将大大提升EKF的酶产能，这些酶用于各种诊断应用和生命科学应用。

作为高质量诊断材料的行业领导者，EKF致力于为全球生命科学和医疗保健行业及时提供具有成本效益的关键产品。ABEC拥有超过45年的大型发酵罐设计经验和完整的内部工程和制造能力。ABEC将为EKF的新发酵设施提供工程服务，以确保最佳的工艺性能和设施的无缝整合。该14,500升的发酵罐将采用ABEC获得专利的内部冷却档板，支持高效清洁、最佳排热和最高的发酵罐生产效率。

EKF Diagnostics Holdings plc 首席执行官Mike Salter表示：“EKF Life Sciences致力于开发新的产品和能力，在全球范围内为体外诊断市场提供最佳服务。与ABEC的合作是加速我们的有机增长战略的又一重要步骤。他们的创新设备和资源将使我们能够迅速满足具体的制造要求，我们期待着与他们合作，继续扩大我们的生物制造能力和产能。”

ABEC首席执行官兼董事长Scott Pickering表示：“ABEC的创新技术和完备的整体解决方案在业内独一无二。我们期待着继续支持EKF的扩张和增长。”

关于ABEC

自1974年以来，ABEC一直是为全球生物制药行业提供工艺流程解决方案和服务方面的领导者。全球制药企业和生物技术公司中的大多数都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的工艺设备所生产。ABEC独一无二的价值来自于其多年的经验积累、完整的内部能力、定制化的灵活方法以及长期的信誉。无论是通过增加产能还是改进现有设施，ABEC的整体解决方案和支持服务都能够降低总体成本并缩短产品上市时间，同时帮助释放全部生产潜力。如需了解有关ABEC的更多信息，请访问abec.com，或发送电子邮件至info@abec.com。

关于EKF Life Sciences

自1983年以来，EKF Life Sciences一直致力于生产用于体外诊断的细菌发酵酶和相关生物分子。从那时起，它在技术转让到商业化方面形成了核心竞争力，并将发酵过程从台式容器扩大至量产稳定可靠的酶。这些可以稳定量产的酶用于测试试剂盒的批量生产。

随着微生物表达平台的不断发展，以及人们对面向生物制造中间体和产品的医疗和工业应用不断增长的兴趣，在经过改进的环境敏感型制造工艺的演变过程中，EKF Life Sciences充当着重要的一环。

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