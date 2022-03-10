Avanci擴展了與Volkswagen的專利授權協議

美國德州達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Avanci今天宣布，Volkswagen AG已擴展其與Avanci一站式授權市場的現有關係，將4G標準必要專利（SEP）納入其中。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「自2019年以來，Volkswagen一直是Avanci的重要被授權人，我們很高興能夠擴展我們的關係，授權Volkswagen 的4G聯網汽車使用Avanci市場上的49個專利所有權人的必要專利。」

Avanci真正獨立的市場改變了企業分享技術的方式，透過單筆交易和固定低費率即可授權多個不同專利持有人的智慧財產權，在車輛使用壽命內僅需支付一次。Avanci透過簡化技術共享流程為汽車製造商提供高效率且透明的途徑，以使汽車製造商獲得產品聯網所需的無線技術。

關於Avanci：

Avanci相信，在物聯網的時代，分享專利技術可以變得更簡單。作為在不同產業的交匯領域發揮作用的獨立仲介機構，我們的一站式解決方案旨在提高授權流程的效率、便利性和可預測性。自2016年以來，Avanci透過我們的市場牽線搭橋，不斷推動創新。持有必要專利的公司可以跟物聯網互聯產品製造商分享他們的創新成果——這一切只需透過一個平臺、一項協議以及一個公平合理的費率便可實現。2020年，Avanci憑藉在加快物聯網領域創新方面的工作，被世界經濟論壇(World Economic Forum)評選為科技先鋒(Technology Pioneer)。

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